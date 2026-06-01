Märt Ibrus: Eesti korvpallisajand on kulgenud Tallinn-Tartu vastasseisus

Arvamus
Korvpalli meistriliiga finaalseeria otsustav mäng: Tartu Ülikool Maks & Moorits - BC Kalev/Cramo. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
1925. aasta märtsis selgus kolme Tallinna meeskonna konkurentsis esimene Eesti meister korvpallis. Põhiliselt oli tegemist siiski koolipoistega. Pärjati spordiklubi Sport Kalevi ja NMKÜ ees. Tänavu kevadel, 2026 mais pühitseti aga sajas meistermeeskond. Järjepidevus on võimas, tiitel on alati olnud au sees ja võitjad hinnatud, kirjutab spordiajaloolane Märt Ibrus oma kommentaaris.

Tallinlaste edu kestis kolmekümnendateni, 1931 jõudis Tallinna Kalevi järel teisele astmele Tartu NMKÜ, kus esialgu andsid tooni just pealinna koolidest ülikooli siirdunud korvpallurid. 1934 algas juba Taaralinna meeskondade NMKÜ ja EASK võidukäik. Aga ikka tulistes heitlustes Tallinna klubidega. Nii olnud pea sada aastat.

Vaid 2022 napsas tiitli Pärnu meeskond, tartlastelgi on tulnud teatud aegadel haavu lakkuda. Ent sel kevadel võideti 33. tiitel sajast võimalikust. Seejuures ülikooliga seotult on võidetud 27 korda, kolm tiitlit võitis lisaks Tartu NMKÜ, kaks EPA ja korra Tartu Kalev.

Põhiliselt on muidugi aegade jooksul toetutud omadele mängijatele, Emajõe ääres sirgunutele. Neid nimesid ei hakka loomulikult ette lugema, ent tänasel päeval on pilt siiski teistsugune. Ülikooli noortevõistkonnad teevad head tööd, esile on kerkinud mitmeid säravaid nimesid, ent nende lennutrajektoorid on viinud neid tihti hoopis kaugemale.

See on ülemaailmne tendents. Dinosaurused, kes eluaeg ühe klubiga seotud, on ajalukku jäänud seltskond. Kõik liigub, kõik voolab, see on arengu seadus. Nagu ka tänase päeva mängudünaamika. Ometi, hea on ühtteist meenutada. Pool sajandit tagasi oli Tartu Ülikooli meeskond Eestis valitseja. Vaid neil aastail, kui Aleksei Tammiste oli seotud Liidu koondise tegemistega, tuli tiitel loovutada. Ometi oli kodutandril üks mees, keda tõesti peljati. See oli Jaak Salumets. Tallinna Kaleviga peeti tollal tuliseid lahinguid.

Salumetsa oli raske pidurdada, tartlased austasid teda, hindasid kõrgelt. Sama kordus veerand sajandit hiljem. Siis tõusis tartlaste hirmuks Aivar Kuusmaa. Tema natuur juba sütitas, oli kui piksevarras. Nüüdseks on need seigad vaid hea meelde tuletada. Kuusmaa tüüris Tartu meeskonna 2026 meistritiitlile nagu tema hea semu Gert Kullamäe 11 aastat tagasi. 20. mail aastal 2000, kui Tartu Ülikool-Delta alistas finaalseeria viimases mängus Tallinna Kalevi 85:80 ja omandas tiitli 22 aasta järel, olid just Kuusmaa ja Kullamäe kaotajate suurimad skoorijad vastavalt 26 ja 25 punktiga.

Ja veel, 2015 tiitli võitnud TÜ/Rock meeskonna edukaim mees oli finaalseerias Tanel Kurbas, kes kuue Tartus veedetud aasta järel teenis viimased aastad vapralt Kalev/Cramo värve. Ka teine tollane tugitala Tanel Sokk oli aastaid varem Kalev/Cramo rivistuses tegusi teinud, nagu ka Valmo Kriisa, Gert Dorbek ja Joosep Toome. Tallinna Kalevis oli eelnevalt mänginud Janar Talts – kõik nad olid 2015. aasta meistermeeskonna liikmed.

Lood on huvitavad, Eesti väike, mehed toimetavad ikka parima nimel. Meie klubidel pole kerge, eeskätt rahvusvahelist tausta arvestades. Ind aga ei rauge, 101. tiitel mängitakse välja juba vähem kui aasta pärast!

Toimetaja: Siim Boikov

