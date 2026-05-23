Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat

Kodumeeskond Tartu alustas kolmandat finaalmängu kolme järjestikuse kaugviskega ning läks vähem kui pooleteise minutiga juhtima 9:0. Tiitlikaitsja viskas järgmised kuus punkti, aga ülejäänud avaveerand kuulus seitsmest kaugviskest neli ning 12 vabaviskest 11 tabanud võõrustajatele seisuga 31:22.

Teisel perioodi keskel jättis Tartu 2800 tiitlipidu oodanud fänni ees Kalev/Cramo ligi neljaks minutiks kuivale ning läks ette 12 punktiga, aga siis ei suutnud ise kolm ja pool minutit ühtegi punkti visata ning lasi külalismeeskonna nelja punkti kaugusele.

Tartu viskas teisel veerandajal mööda kõik kuus kaugviset, nende resultatiivseim oli avapoolajal 11 punkti visanud Malcolm Bernard. Esimese 20 minutiga 12 ründelauda võtnud Kalevi resultatiivseim oli Anrijs Miška kaheksa punktiga.

Stephon Jelksi kaugvise tõi Kalev/Cramo kohe teise poolaja alguses kahe punkti kaugusele ning Tartu pakkus kolmandal veerandajal külalistele võimalusi viigini jõuda, aga perioodi viimasel kolmel ja poolel minutit jäi Tallinna klubi ühe punkti peale. Tartu alustas viimast veerandaega 62:55 eduseisul.

Otsustava veerandaja alguses ärkas ka seni kahvatu olnud Severi Kaukiainen, kelle juhtimisel tegi Kalev/Cramo ühtäkki marulist tempot. Tartu mäng lagunes sealjuures täielikult, seitsme minutiga visati Tallinna klubi 21 punkti vastu vaid kolm punkti; Malcolm Bernardi ja Bryce McBride'i järjestikused kaugvisked tõid 11-punktilisse kaotusseisu jäänud Tartu kaks minutit enne lõpusireeni siiski viie punkti kaugusele.

Miška õnnestus siis kahel rünnakul järjest, aga samaga vastasid taas Bernard ja McBride ning Martin Paasoja tabav vabavise vähendas 45 sekundit enne mängu lõppu Tartu kaotusseisu kolmepunktiliseks. Võõrustajatele jäi viimane rünnak, ent Märt Rosenthal mängis McBryde'i vastu suurepärast kaitset, võitles välja ründevea ning tiitlikaitsja vähendas finaalseerias kaotusseisu üks-kahele.

Viskeid 34-protsendiliselt tabanud ning lauavõitluse 52:41 võitnud Kalev/Cramo poolelt tegi tugeva mängu Hugo Toom, kelle arvele jäi 23 punkti. Miška lõpetas mängu 16 punkti ja kaheksa lauapalliga. McBride'i ja Bernardi arvele jäi 19 punkti.

Finaalseeria neljas mäng toimub teisipäeval Tondiraba spordihallis.

Enne mängu:

Viimati 2011. aastal meistriks kroonitud Tartu Ülikool võitis finaalseeria avamängu eelmise nädala laupäeval 83:78 ning läks siis võõrsil võetud 82:81 võiduga seeriat kaks-null juhtima.

BC Kalev/Cramo on Eesti meistriks tulnud kolm hooaega järjest, igal aastal on finaalis alistatud Tartu meeskond. Emajõelinna läks kodune korvpallitiitel viimati hooajal 2014/15, kui toona sai TÜ/Rock Gert Kullamäe juhendamisel Kalev/Cramost jagu mängudega neli-üks.