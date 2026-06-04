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Korvpalli Herberti auhinna pälvisid Rein Järva ja Märt Ibrus

Korvpall
Vasakult Rein Järva, Ivar Jurtšenko, Märt Ibrus
Vasakult Rein Järva, Ivar Jurtšenko, Märt Ibrus Autor/allikas: Erakogu
Korvpall

Korvpallipodcast "Pihtas põhjas" tunnustas tänavuse Korvpalli Herberti auhinnaga Rein Järvat ja Märt Ibrust, kes on ligi 50 aasta jooksul aidanud talletada Eesti korvpalli ajalugu.

Auhinnaga tunnustatakse inimesi, kes panustavad korvpalli arengusse, kuid jäävad tihti suurema tähelepanuta. Podcasti saatejuhtide Gert Kullamäe, Janar Taltsi ja Ivar Jurtšenko hinnangul on Järva ja Ibrus oma ülevaadete, raamatute, statistika ja ajalooliste uurimustega Eesti korvpalli järjepidevuse hoidmisel väga olulist rolli täitnud. 

80-aastane Rein Järva kuulus nooruses Eesti noortekoondisesse ning tuli 1971. aastal Tallinna Kalevi koosseisus Eesti meistriks. Hiljem on ta tegelenud korvpallistatistika ja spordiajaloo uurimisega ning olnud üle 20 aasta Eesti Spordiajaloo Seltsi aseesimees.

77-aastane Märt Ibrus alustas korvpalliga Paides ning tuli 1968. aastal Eesti üliõpilasmeistriks. 1980 ja 1990. aastatel tegutses ta Eesti korvpalliföderatsioonis ja korvpalliliidus ning kuulus korvpalliliigade statistikasüsteemi loojate hulka.

Järva ja Ibruse koostöös valmis 2024. aastal raamat "Eesti korvpallikoondis - esimene sada. 1924-2024".

Korvpalli Herberti auhinnaga kaasneb 1000-eurone rahaline preemia ning tänavu anti tunnustus välja viiendat korda. Varasemad laureaadid on Raido Roos, Kersti Treufeldt, Kalle Põder ja Peeter Tungal.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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