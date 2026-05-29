Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks

Tartu Ülikool haaras finaalseeria viiendas mängus esimesena initsiatiivi ja asus kolme minuti järel juhtima 8:2. Kalev eksis visetel rohkem, kuid oskuslik tegutsemine ründelauas ei lubanud kaotusseisul kuuest punktist suuremaks käriseda. Külalismeeskond jõudis 5:0 minispurdi toel ruttu järele ning seejärel oli mängupilt veerandaja lõpuni võrdne. Tartu Ülikool võitis esimese vaatuse 20:18.

Teise veerandaja alguses tegi Tartu Ülikool uuesti suurema vahe sisse. Markus Ilveri kolmene viis võõrustaja seitsmega juhtima (31:24), seejuures olid tartlased selleks hetkeks tabanud 12 kolmepunktiviskest vaid kaks. Robert Valge tabas paar minutit hiljem Tartu Ülikooli kasuks veel ühe kolmese, millega kasvatas edu kümnele silmale (36:26).

Kalevi peatreener Anton Mirolybov võttis selle peale aja maha, aga mängu jätkudes külaliste ründemäng vaatamata paarile helgele hetkele siiski ei sujunud ning Tartu Ülikool läks poolajapausile 12-punktilises eduseisus.

Tartu Ülikool alustas kolmandat veerandaega 6:0 spurdiga. Kalevi päästsid veel sügavamasse auku vajumisest Stephon Jelks ja Severi Kaukiainen, kelle korvid sulatasid veerandi keskpaigaks vahe kümnele punktile (49:39). Kalevlaste meelehärmiks hea hoog rauges sama kiiresti kui algas ning varsti oli Tartu Ülikool tänu Bryce McBride'ile, Ilverile, Valgele ja Malcolm Bernardile taas turvalises eduseisus. Kolmas veerandaeg lõppes Tartu Ülikooli poolt vaadatuna 60:46.

Viimases vaatuses sai Kalev oma rünnaku järsku käima ja tuli kolme minutiga seitsme punkti jagu lähemale. Tartu Ülikool oli rünnakul pisut toppama jäänud, kuid meeskonna kapten Martin Paasoja sütitas omasid koos veaga tabatud kolmepunktiviskega. Tartlased said sellest kõvasti indu juurde ning seejärel hakkas võõrustaja edu aina paisuma.

Erik Makke tabav kolmene andis Kalevile korraks väikest lootusekiirt, ent Tartu Ülikool vastas sellele 6:0 ja 7:0 spurtidega ning teenis lõpusireeni kõlades võidu numbritega 85:65.

Ilver viskas võitjate parimana 23 punkti, lisaks hankis seitse lauapalli. Tubli panuse võitu andis ka Dylan Painter, kes sooritas kaksikduubli 22 punkti ja 14 lauapalliga. Kalevi särgis tõusis resultatiivseimaks Kaukiainen, kelle arvele jäi 16 punkti ja neli korvisöötu.

Tartu Ülikool tabas viskeid väljakult 37-protsendilise täpsusega (26/70), Kalevi näitaja oli 35 protsenti (25/71). Lauavõitluse võitis Tartu Ülikool 56:43, resultatiivseid sööte jagas Tartu meeskond 18 Kalevi 14 vastu. Pallikaotusi kogunes Tartu Ülikooli arvele kaheksa ja Kalevi arvele üheksa.

Eesti meistritiitel rändas Tartusse 11 aasta pikkuse pausi järel. Seejärel võitis peaaegu kõik tiitlid Kalev/Cramo. Erand sündis 2022. aastal, mil meistriks krooniti Pärnu Sadam.

Enne mängu:

Tartu Ülikool asus kolme võiduni peetavat seeriat kaks-null juhtima: 16. mail võideti kodus 83:78 ja neli päeva hiljem Tondiraba spordikeskuses 82:81.

Kalev/Cramo ei andnud aga alla: laupäeval, 23. mail saadi lõvikoopas ehk Tartus võit sealse meeskonna üle 83:77, kusjuures viimast veerandaega alustati tartlaste seitsmepunktilises eduseisus.

Tagasi Tondirabas võitis Kalev/Cramo korra veel 116:109 ja see tähendas seeria üldseisu võrdsustumist.

Korvpalliekspert Heino Enden arvab, et kuigi Tartul on kasutada koduväljak, siis Kalev/Cramol on taganttulija eelis. "Mina arvan küll, et väike eelis on," lausus ta intervjuus ETV hommikuprogrammile "Terevisioon".

"Kaks mängu oled võitnud, Tartu küsib, kuidas me kaotasime. Viimases mängus Kalev dikteeris tervet mängu, oma rumalustega anti lisaaeg ja teine lisaaeg. Psühholoogiline eelis on Kalevil, aga see võib ruttu ümber pöörata."

Milline tulemus Eesti korvpallile parim oleks? "See, et meil on tekkinud selline vastasseis. Et saal on rahvast täis. Et on tekkinud kaks võrdsel tasemel võistkonda Eestis. See on alati olnud oluline, meil peab olema kaks meeskonda Eestis. Kuna nad on erinevates linnades, see on super," vastas Enden. "Emb kumb võidab, Eesti korvpall on igal juhul juba võitnud."