Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

Tartu Ülikool Maks & Moorits alustas tänavust finaalseeriat kahe järjestikuse võiduga, kuid valitsev meister Kalev/Cramo vastas võimsalt ning on võitnud viimased kaks kohtumist. Kolme võiduni peetav seeria rändab viimaseks mänguks seega esinumbri koduparketile, kus meister igal juhul selgub.

"Paljud ootasid, kas Cramo suudab vastu hakata, Tartu on teinud hea hooaja. Aga Cramo on Cramo, ikka 15-kordne Eesti meister. Seeria on olnud väga põnev, kuna mängud on olnud tasavägised ja sellised mängud otsustatakse mängu lõppudega. See on andnud hea analüüsikoha nii treenerite, mängijate kui ka meeskondlikust vaatest," rääkis Heino Enden.

"Mis mulle on silma jäänud, on see, et Cramo on mänginud rohkem oma potentsiaali välja just viimastes mängudes, iga mänguga läinud paremaks. Tartu mängis hooaja alguses hästi, aga korvpallis loetakse tibusid kevadel," ütles Enden.

Tartu Ülikoolil on rohkem individuaalset meisterlikkust, kuid Kalev/Cramo treenerid on teinud paremaid otsuseid. "Mulle jäi [poolfinaalis Pärnu Transcomi vastu] silma, et kui mängu lõpud läksid tasavägiseks, siis kaamera näitas suurel pildil, kuidas Aivar Kuusmaa võttis veepudeli ja istus maha. Oleks pidanud mängijatele nõu andma, mängijad ootavad seda. Kui nad on väsinud, ootavad nad konkreetset ja hästi lihtsat nõu - kelle peale ja kelle vastu rünnata. See on minu arust Tartul puudu olnud," jätkas Enden.

Korvpalli meistriliiga finaalseeria: BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

"Kalev/Cramo on selles valdkonnas paremini hakkama saanud. Viimases mängus leiti lõpus paar lihtsat liikumist, mis ilmselt tulid Tartule üllatusena, kus mängijad said viskele. Siis oodati järgmine kord viset ja [Märt] Rosenthal jalutas rahulikult korvi alla. Mina ootasin, et Tartu saab finaalideks oma kaitse korda, aga päriselt pole seda juhtunud," lisas ta. "Seda peaks ütlema mõlema meeskonna kohta, et kummaski meeskonnas ei leidu väljakul treeneri paremat kätt. Mängijat, kes suudab ise need otsused vastu võtta. Seda ei ole olnud."

Intriigi on seerias olnud omajagu ning neljanda mängu järel leidis aset seik, kui Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ja Kalev/Cramo peatreener Anton Mirolybov läksid sõnelema. Kuusmaa keeldus soomlase kätt surumast ning hüüdis ametivenna suunas krõbedaid sõnu. "See on aktsepteeritav, et peatreener mingis olukorras üle keeb. Aivar Kuusmaa on hooaja vältel suutnud impulsiivset ja psüühilist tasakaalu peidus hoida, nüüd tuli see miskipärast välja. See ei õigusta seda, et kätt ei anta," arvas Enden.

"Kaotada tuleb ka osata. Kindlasti ei saa öelda, et ühe vile pärast kaotati. Tegelikult peab treener vaatama peeglisse. Aivarit on teada, see ei olnud üllatav käitumine. Meenutame eelmise aasta karikafinaali, kus ta kahe tehnilisega minema löödi. Tegelikult ei saa treener endale selliseid asju lubada."

Mullu läks seeria samuti viiendasse mängu ning Kalev/Cramo sai kodupubliku ees meistritiitli. Mis sellistes mängudes kõige otsustavamaks faktoriks saab? "Mingil määral taktika, teatakse ju üksteist läbi ja lõhki. Kui hästi mängijad suudavad külma pead säilitada, ei lähe rumalatele, vägisi, kiirustatud otsustele," vastas Enden. "Eelkõige võitlus, ühes mängus Cramo võttis 22 ründelauda, viimases mängus Tartu 20 ründelauda. See on ülioluline, väikesed nüansid. See, kuidas suudetakse vastase nõrgad kohad üles leida. Närvide mäng."

Kuigi Tartu Ülikool mängib kodus, annab Endeni silmis Cramo kaks järjestikust võitu hoopis külalistele väikese eelise. "Mina arvan küll, et väike eelis on. Kaks mängu oled võitnud, Tartu küsib, kuidas me kaotasime. Viimases mängus Kalev dikteeris tervet mängu, oma rumalustega anti lisaaeg ja teine lisaaeg. Psühholoogiline eelis on Kalevil, aga see võib ruttu ümber pöörata," rääkis legend.

Milline tulemus Eesti korvpallile parim oleks? "See, et meil on tekkinud selline vastasseis, et saal on rahvast täis. Et on tekkinud kaks võrdsel tasemel võistkonda Eestis, see on alati olnud oluline, meil peab olema kaks meeskonda Eestis. Kuna nad on erinevates linnades, see on super," vastas Enden. "Emb kumb võidab, Eesti korvpall on igal juhul juba võitnud."

Otsustavas viiendas mängus visatakse pall õhku kell 19.