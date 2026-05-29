Kuusmaa: kodusaali atmosfäär andis meestele 20 punkti juurde

Finaalseeria otsustavas mängus vedas Tartu Ülikooli mänguvankrit rünnakul Markus Ilver, kes viskas üleplatsimehena 23 punkti. "Emotsiooni on praegu kõige paremini näha nendes meestes, kes eelmisel aastal tiitlist ilma jäid. Väga hea tunne on!" rõõmustas Ilver intervjuus ERR-ile. "Me ei tahtnud kolmandat mängu järjest kotti saada. Koduväljakul tuli asi ära lõpetada. Võit tuli tahtmise pealt," lisas ta.

Mängu murdehetke eest vastutas Tartu Ülikooli kapten Martin Paasoja, kes tabas neljanda veerandi keskel raske kolmepunktiviske koos veaga, mis peatas Kalev/Cramo 7:0 spurdi ja ladus aluse ülikindlale võidule.

"Raske on sõnu leida praegu," sõnas Paasoja. "Kui kolmandas mängus oli meil mingi pinge sees, siis täna seda nii väga ei olnud. Meie mängisime vabamalt, pigem tundus, et Kalev/Cramo oli krampis."

Paasoja esitusele elas väljaku ääres kaasa tema ema, kes oli läinud esimest korda esireast poja mängu vaatama. "See tähendab seda, et ema peab edaspidi kogu aeg esireas istuma," märkis Paasoja muigega.

Peatreener Aivar Kuusmaa arvates aitasid kaalukaussi kallutada kalevlaste külmad viskekäed ja kodupubliku lärmakas toetus. "Meid aitas Kalevi kohutav visketabavus nii vabavisetel kui ka kolmepunktijoone taga. Kogu see atmosfäär andis kindlasti meestele 20 punkti juurde," ütles Kuusmaa. "Tähtis on võit praegu ja arvan, et emotsioonid jõuavad natukene hiljem kohale."