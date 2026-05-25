Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

Aivar Kuusmaa. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskond sõlmis peatreener Aivar Kuusmaaga uue kahe aasta pikkuse lepingu.

Alates 2024. aastast Tartu esindusmeeskonda juhendanud Kuusmaa sõnul on Tartus kõik tingimused selleks loodud, et teha tulemuslikku tööd. "Oleme klubi ja võistkonnaga teinud suurepärast tööd, rahvas on saalis ja meie tegemisi nauditakse. Selliseid tingimusi on kuskilt mujalt raske leida."

Kui Kuusmaa kaks aastat tagasi Tartuga liitus, oli eesmärgiks võita Eesti meistritiitel. Täna vaadatakse ka pisut kaugemale. "Me veel ei tea, kas esimene eesmärk saab tänavu täidetud, aga järgmisel hooajal tuleb igal juhul kas tiitlit kaitsta või see Tartusse tuua. Eesti-Läti liigast on veel keeruline rääkida, sest me ei tea täna, mis võistkonnad seal jätkavad, aga kindlasti on meie eesmärk ka seal olla nelja parema seas. Pikemas perspektiivis tahame ka Euroopas kanda kinnitada."

Klubi spordidirektori Janar Taltsi sõnul on Kuusmaaga jätkamine loogiline samm. "Aivar on viimase kahe aastaga tõestanud, et tal on jätkuvalt seda energiat ja oskusi, et suuri asju teha. Oleme jõudnud oma tegemistega täpselt sinna, kuhu tahtsime ja uus leping on peatreenerile tunnustus tema tehtud töö eest. Arvestades tänavust head minekut ja eelmist hooaega, mis oli samuti emotsionaalne ja äge, oli Aivariga jätkamine igati loogiline. Liigume koos edasi ja vaatame, mida me siin Tartus suudame ära teha. Stabiilsus ja järjepidevus on edu võti."

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond saavutas eelmisel hooajal Kuusmaa juhendamisel nii Eesti meistriliigas kui ka karikavõistlustel BC Kalev/Cramo järel teise koha. Eesti-Läti korvpalliliigas jõuti veerandfinaali, kus jäädi mängudega kaks-üks alla Riga Zellile. Tänavusel hooajal saavutati kodustel karikavõistlustel esikoht ja Eesti-Läti liiga lõpetati Valmiera järel teisel kohal. Eesti meistriliiga kolme võiduni peetavas finaalseerias juhib Tartu BC Kalev/Cramo vastu hetkel kaks-üks.

Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

