Teder unistab profikarjäärist: lihtne see pole, aga kõik on tehtav

Vähem kui kahe nädala pärast saab Jõelähtme golfikeskuses näha esmakordselt profitasemel golfi, kui Eestist saab 52. riik, kes korraldanud HotelPlanner tuuri. Profitasemel võistluse korraldamisega kaasneb ka Eesti koondislastel võimalus teha profigolfari karjääris esimesi samme, seejuures ka 21-aastane Richard Teder, kes möödunud suvel pääses esimese Eesti golfarina suurturniirile The Open.

"See on ulme. Ütleme nii, et kui meile seda Challenge Touri siia ei tooda, siis see profikarjäär on kõvasti raskem, et pead hakkama minituuridest pihta ja muidugi koduväljaku eelis on meie poistel väga suur. Meil on kindlasti suur eelis teise mängijate üle siin," rääkis Teder ERR-ile.

"Ütleme nii, et see on nagu iga teine võistlus. Lähen täpselt sama [mentaliteediga] peale ja lähen ikkagi võitma. Ei lähe sinna lihtsalt cut'i tegema, eesmärk on alati võita."

"Nüüd meil on seitse starti Challenge Touril. Eks sellest tahaks kindlasti säilitada Challenge Touri kaardi ja saada [kindel koht]. Ja sealt oleks vaja võita kolm võistlust Challenge Touril, et saada Euroopa tuurile edasi. Väga lihtne see pole, aga kõik on tehtav," lisas Teder.

Richard Teder Autor/allikas: Joosep Martinson/Eesti Golfi Liit

Viimase kahe hooajaga suure sammu edasi teinud Teder on lisaks oskustele täiendanud ka tiimi enda ümber. Nüüd on ta valmis tegema sammu amatöörtasemelt profiks ning täitma oma lapsepõlve unistuse.

"Maailma parimad amatöörid on kindlasti sama head kui keskmised või isegi paremad profid. Suur pinge tuleb sellest, et seal mängitakse suurte summade peale ja absoluutselt kõik mängijad, kes võistlusel on kohal, on väga head. Siin amatööride võistlustel ongi nii, et keskmine amatöör on nii ja naa, aga head amatöörid on ikka väga kõvad," rääkis ta.

Ja kui suur soov see päriselt profigolfariks saada on? "Ikka väga suur. Ma olen kuueaastasest saadik mänginud seda spordiala ja see on alati olnud minu elu unistus," vastas Teder.

Tederit ja teisi Eesti koondislasi on võimalik profitasemel esimesi mänge tegemas näha 30. juulist 2. augustini Jõelähtmel.