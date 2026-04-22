Hedegart valis murdmaasuusatamise, Björndalen üritab laskesuusaliitu veenda

Einar Hedegart.
Einar Hedegart.
Andekas Norra talisportlane Einar Hedegart ütles teisipäeval, et seob oma tuleviku murdmaasuusatamisega, kuid laskesuusalegend Ole Einar Björndalen on võtnud enda südameasjaks teha laskesuusaliidule selgeks, millise veaga nad on hakkama saanud.

Nii murdmaasuusatamises kui ka laskesuusatamises kõrget taset näidanud Hedegart kinnitas teisipäeval VG-le, et otsustas siduda oma tuleviku murdmaasuusatamisega. "Nüüd on minu järgmine eesmärk saavutada häid tulemusi vabatehnikasprindis ja seejärel klassikasprindis. Pikemas plaanis tahaksin olla edukas kõikides distsipliinides," rääkis Hedegart.

Tema sõnul aitas kaalukaussi kallutada murdmaasuusatamise kasuks tugev konkurents Norra laskesuusatamises. "Laskesuusaliit pakkus mulle kohta B-koondises, kuid mitte A-koondises. Olen varem selgelt öelnud, et seda ma ei soovi ning tahan kohta A-koondises."

Norra laskesuusaliidu esindaja Emilie Nordskar ütles, et kuigi Hedegartile ei pakutud kohta A-koondises, siis oleks ta vaatamata sellele saanud ligipääsu A-koondise treeneritele ja saanud osaleda A-koondise treeninglaagrites.

"Einar oleks niikuinii pidanud kvalifitseeruma rahvusvahelistele võistlustele. Seepärast leidsime, et oleks õigem, kui ta alustaks B-koondise juures, sest hetkel ta ei ole sportlikus mõttes valmis A-koondiseks," sõnas Nordskar. "Oleksime hea meelega näinud Einarit taas püssi kandmas, kuid nüüd ei jää muud üle kui soovida talle kõike head ja palju edu murdmaasuusatamises. Laskesuusatamises jääb uks tema jaoks alati avatuks," lisas ta.

Endised laskesuusatipud vennad Johannes Thingnes ja Tarjei Bö olid Hedegarti otsuses pettunud, ent avaldasid lootust, et multitalent teeb tulevikus kannapöörde. "Oli väärt proovida talle võimalust anda. Kui ta oleks saanud treenida koos maailma parimate laskesuusatajatega, siis oleks temast võinud saada väga hea laskesuusataja," märkis Johannes Thingnes NRK-le.

Johannes Thingnes ja Tarjei Bö.

"Ta võistleb paar aastat murdmaasuusatamises ja siis saab aru, et see on igav. Mina panustan sellele, et järgmine hooaeg saab talle olema igav, sest olümpiamänge ei toimu. Võib-olla ta tuleb siis roomates tagasi laskesuusatamise juurde. Mina loodan seda," lisas Tarjei.

Kolmapäeval kirjutas Norra väljaanne Nettavisen, et Ole Einar Björndalen on võtnud enda südameasjaks teha laskesuusaliidule selgeks, millise veaga nad on hakkama saanud. Björndalen ei soovinud täpsustada, kellega ta rääkinud on, aga kinnitas, et on teinud mõned telefonikõned lootuses, et leitakse lahendus, mis võimaldaks Hedegartil edaspidi laskesuusatamisega tegeleda.

"Olen selle asjaga seotud, kuid minul pole erilist mõjuvõimu," ütles Björndalen. "Hetkel on õhkõrn võimalus, et Einar mõtleb ümber. Minu eesmärk on seda võimalust suurendada, kuid lõpuks peab Einar ise selle valiku langetama. Ma ei usu, et tema otsus on lõplik ja kui mul on võimalik seda kuidagi mõjutada, siis teen seda hea meelega."

Ole Einar Björndalen.

"Laskesuusaliidus on paljud inimesed väga skeptilised tema suhtes," jätkas Björndalen. "Minu arvates oleksid nad pidanud tegema talle parema pakkumise."

Hedegart ise ütles Nettavisenile, et ei välista veel ühte kannapööret: "Ära iial ütle iial."

Nordskar kommenteeris kolmapäeval NRK-le, et laskesuusaliit ei kavatse Hedegartile paremat pakkumist teha. "Meie jääme senise pakkumise juurde. Ole Einar on oma arvamust selles küsimuses juba selgelt väljendanud ja oleme tema mõtteid arutanud," sõnas Nordskar.

Toimetaja: Henrik Laever

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo