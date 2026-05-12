Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

Maailma üks aegade paremaid laskesuusatajaid Johannes Thingnes Bö kavatseb järgmisel aastal avada oma kodulinnas veinibaari.

Mullu talvel karjääri lõpetanud Bö on alustanud projekti koos abikaasa Hedda Dähli Bö ja nende ühises kodulinnas juba varem toitlustusäri ajanud Mari Östlidiga.

"See kõik on meie jaoks uus väljakutse. Uus suund elus. See tundub pisut nagu hooajaks ettevalmistus," sõnas viiekordne MK-sarja üldvõitja väljaandele Dagbladet.

Uus asutus nimega Vingeriet peaks tekkima järgmise aasta sügisel Kongsvingeri linna, kuhu Böd 2021. aastal elama asusid. Norralase sõnul oli laskesuusataja karjäär lihtsam kui praeguse projekti vedamine. "See saab olema tõeliselt raske. Tulevikus seisab ees palju tegemisi," sõnas ta.

Kas tulevikus saab olümpiavõitjat ka ise teenindamas näha? "Kaasomanikuna proovin kindlasti kätt, aga baarmeniks ma ei hakka," vastas Bö.

Laskesuusatamise suurkuju puhul pole ettevõtmine päris üllatav, kuna ka sportlaskarjääri ajal meeldis talle hooaja lõpus pidu panna. 2010. aastal tegi ta seda Ämblikmehe kostüümis ja ajaleht uuris ka selle kohta. "Ämblikmehe kostüüm ei ole baaris ilmselt lubatud," naeris suusalegend.

Asutatava kohe tegijad on sotsiaalmeedias selle kohta ka juba esimesed postitused teinud. "Kuna tiimis on palju häid kaastöötajad ja koostööpartnereid, siis oleme kindlad, et Vingerietist saab just see, mida me tahame - hubane ööklubi kesklinnas, mis on avatud pärastlõunast hilisõhtuni," seisab tutvustuses.

Toimetaja: Siim Boikov

