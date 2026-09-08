Rallikrossi hooaja parimad selgusid keerulisel võistlusel Kulbilohus

Rallikrossi Eesti meistrid selgusid Kulbilohu rajal toimunud finaalis. Muutlikud ilmaolud nõudsid kiiret kohanemist nii sõitjatelt kui tiimidelt.

Supercar-klassis oli nii etapi kui hooaja parim Siim Sündema (Ford Fiesta), Kulbilohus sai finaali teise koha Teet Vare (Audi A1) ja kolmanda Raini Roomets (Škoda Fabia). Meistrivõistluste kokkuvõttes oli teine Roomets ja kolmas Martin Vatter (Mitsubishi Lancer), vahendab autosport.ee.

"Midagi lihtsat küll ei olnud," kommenteeris Sündema muutlikus ilmas sõitu. "Kõige rohkem lõikasime näppu kolmandas eelsõidus, arvasime, et rada on libedam, kui oli tegelikult. Üldiselt panime aga seadistusega hästi täppi. Mehaanikutel käis töö päev otsa, lisaks seadistamisele ja rattavahetustele tuli tegeleda ka mõningate tehniliste muredega."

Sündema lisas, et meistritiitli taga on palju töötunde garaažis. "Meil ei ole nii, et lükkame auto kusagilt töökojauksest sisse ja ütleme, et tahame sellist tulemust. Mehaanikuga kahekesi ehitame seda autot."

Super 1600 klassis oli nii viimasel etapil kui hooaja kokkuvõttes parim Siim Saluri (Renault Twingo), teine koht etapil ja hooaja kokkuvõttes kuulus Albert Ako Kokale (Škoda Fabia), Kulbilohus oli kolmas Henri Muld (Honda Civic), kuid meistrivõistluste kokkuvõttes sai kolmanda koha Marten Muld (Honda Civic).

"Nädalavahetus oli keeruline, vihma tuli palju, vahepeal kuivas, siis tuli uus sadu. Seadistasime autot, reguleerisime vedrustust, tegime mitmeid muid muutusi, et saaks igasugustes oludes anda endast parima," rääkis Saluri. "Rasketes oludes läks kogu päev päris hästi. Puhas sõit oli võidu võti."

Klassis Crosscar võitis viimase etapi ja ka meistritiitli Geir Genor Muttik (Speedcar Wonder), etapil oli teine Tõnu Peek ja kolmas lätlane Guntis Salmins (mõlemad P-Tech). Meistrivõistluste kokkuvõttes saavutas teise koha Mario Mõistus (P-Tech) Kevin Alliku (P-Tech Xtrem) ees.

Crosskart 650 viimase etapi ja meistrivõistluste kokkuvõtte esikolmik on täpselt sama: võitja Mairo Kähr, teine Laur Langeproon ja kolmas Rait Sööt (kõik CK 650).

Touringcaris võitis viimase etapi Andreas Aruaas (Ford Fiesta) Rauno Rappu (VAZ-2106) ja Rommi Puki (BMW 120) ees. Meistrivõistluste esikolmik on Rappu, Pukk ja Siim Tillemann (BMW E36).

Crosskart 250 klassis lõpetas juba enne viimast etappi tiitli kindlustanud Sebastian Rebane Kulbilohus Genor Raagi järel teise kohaga. Kolmas koht etapil kuulus hooaja kokkuvõttes teise koha saanud Marten Rehkile. Meistrivõistluste kolmanda kohaga lõpetas Kaspar Kirsimaa (kõik KK 250).

Klassis Yaris 1000 võitis nii etapi kui meistritiitli lätlane Jekabs Martinovs, Remi Ilves oli teine nii Kulbilohus kui hooaja kokkuvõttes. Kulbilohus sai kolmanda koha Ott Kristofer Kask, kuid meistrivõistluste kokkuvõttes oli kolmas lätlane Armands Krivenkovs.