Hedegart: oma parimal päeval võin juba homme maailmakarikaetapi võita

Milano-Cortina taliolümpial murdmaasuusatamises kaks kuld- ja ühe pronksmedali võitnud norralane Einar Hedegart usub, et tal on potentsiaali jõuda kiiresti ka laskesuusatamise maailma tippu. 24-aastase sportlase sõnul sõltub kõik sellest, kui stabiilseks suudab ta saada lasketiirus.

Pärast olümpiahooaega naasis Hedegart laskesuusatamise juurde ning valmistub nüüd oma esimeseks täispikaks hooajaks IBU karikasarjas. Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidule (IBU) antud intervjuus tunnistas ta, et suusatamiskiiruse pärast ta ei muretse.

"Suusatamine on enam kui piisav. Suurim väljakutse on saavutada lasketiirus stabiilsus," ütles Hedegart.

Norralane usub, et tema parim tase võimaldab juba praegu maailma parematega konkureerida.

"Tean, et oma parimal päeval võin juba homme maailmakarikaetapi võita. Raske on aga teha seda mitu korda järjest. Laskesuusatamises võivad kõik ühel heal päeval lasta üheksa või kümme märki kümnest, kuid seda tuleb suuta teha järjepidevalt. See ongi minu selle hooaja suurim väljakutse," sõnas ta.

Hedegart rõhutas siiski, et ei sea endale ebarealistlikke eesmärke.

"Ma tean, et sel aastal ei ole võimalik jõuda Sturla tasemele. Kui suudan hooaja jooksul oma tabavusprotsenti märgatavalt parandada, on see juba suur samm edasi."

Kuigi norralane veetis möödunud hooaja murdmaasuusatamises ja sai kaks olümpiakulda ning pronksmedali, ütles ta, et pole kordagi kahetsenud otsust naasta laskesuusatamise juurde.

"Laskesuusatamine on palju lõbusam ja usun, et minu potentsiaal on seal suurem. Olen väga rahul tehtud otsusega ning minu areng on seni olnud isegi parem, kui ootasin," rääkis Hedegart.

Tema sõnul on algav hooaeg keeruline eelkõige seetõttu, et aastase pausi tõttu puuduvad tal vajalikud IBU kvalifikatsioonipunktid ning tee maailmameistrivõistlustele algab tänavu IBU karikasarjast.

"Minu unistus on jõuda maailmameistrivõistlustele, võidelda sprindi arvestuses kõige kõrgemate kohtade nimel ja võib-olla isegi MM-i sprindis võita. See oleks minu ideaalne hooaeg," ütles Hedegart.