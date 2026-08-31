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HC Panter võitis mõlemad kontrollkohtumised

Jäähoki
HC Panter.
HC Panter. Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Jäähokiklubi HC Panter pidas nädalavahetusel kaks hooajaeelset kontrollkohtumist Läti meeskonna HS Riga/Dinaburgaga.

Mõlemad kohtumised lõppesid Pantri võiduga – avamängus saadi vastasest jagu 6:2 ning teises kohtumises 5:2.

Kahe mängu peale kokku jõudsid Pantrite poolel väravani seitse erinevat mängijat. Kolm väravat viskas Erik Potsinok, kaks tabamust said kirja Marek Potsinok ja Nikita Puzakov. Ühe värava lisasid Akim Frolkov, Nikita Fedorovits, Erik Nevolainen ja Maksim Lovkov.

Pantrite esimene ametlik kohtumine uuel hooajal toimub juba laupäeval, 5. septembril Riias, kui Optibet Hokiliiga avamängus minnakse vastamisi HK Prizma/RTU-ga.

Toimetaja: Henrik Laever

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