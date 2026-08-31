HC Panter võitis mõlemad kontrollkohtumised

Pantrite esimene ametlik kohtumine uuel hooajal toimub juba laupäeval, 5. septembril Riias, kui Optibet Hokiliiga avamängus minnakse vastamisi HK Prizma/RTU-ga.

Kahe mängu peale kokku jõudsid Pantrite poolel väravani seitse erinevat mängijat. Kolm väravat viskas Erik Potsinok, kaks tabamust said kirja Marek Potsinok ja Nikita Puzakov. Ühe värava lisasid Akim Frolkov, Nikita Fedorovits, Erik Nevolainen ja Maksim Lovkov.

Mõlemad kohtumised lõppesid Pantri võiduga – avamängus saadi vastasest jagu 6:2 ning teises kohtumises 5:2.

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