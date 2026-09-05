Norralased jäid Otepää laagriga rahule: tavaliselt on tuult rohkem!

Norra mehed näitasid laupäeval sprindisõidus taset ning saavutasid Johan-Olav Botni juhtimisel viisikvõidu. "Võita on alati tore, kui nende meestega võistled. Tahtsime lihtsalt kontrollida, et treeningud on läinud hästi. Saime maailmameistrivõistlusteks Otepääga veidi tutvuda," sõnas olümpiavõitja Botn. "Lasketiir ja tingimused on siin täiuslikud. Rullsuusarada on palju pikem kui meil Norras."

Teise koha (1+2; +0.39,8) saavutas Milano Cortina taliolümpial murdmaasuusatamises kaks kuldmedalit võitnud Einar Hedegart. 24-aastane suusaäss vaagis kevadel pikalt, kas siduda oma tulevik murdmaaga või laskesuusatamisega, aga otsustas lõpuks ikkagi rajale püssi kaasa võtta.

"See oli mu naasmisvõistlus. Olin samamoodi närvis nagu enne suuri võistlusi. Oleme siin kaks nädalat treeninud ja selleks võistluseks valmistunud, tulemuse ja laagri endaga võib rahule jääda," ütles ta ERR-ile.

Kas tema otsus on lõplik? "Kunagi ei tea, pean vaatama, kuidas mul hooaja alguses läheb. Aga olen siin koos püssiga ja treeninud ainult laskesuusatamiseks," vastas Hedegart. "Kuigi otsus oli raske, on mul motivatsiooni küllalt. Mul oli nii hea hooaeg murdmaas, aga süda tahtis ühe korra veel laskesuusatamist proovida. Kaalusin kaua, aga olen oma otsusega rahul. Eks tulevik näitab, kas olin tark või rumal!"

Norralased kiitsid Otepää treening- ja võistlustingimusi, aga kurtsid ühest suust, et ootasid rohkem tuult. "Meil oli hea laager, Otepääl on kõik hästi. Eesti koondis kohtles meid kui sõpru. Jäime rahule ja oleme õnnelikud, et saime võistlustel ka osaleda," rääkis Norra peatreener Patrick Oberegger. "Saime kaks-kolm päeva tuult nagu [märtsis] MK-etapil oli, saime harjutada. Täna küll tuulega vedas, aga lõppude lõpuks on tuult või ei ole, biatlon ei ole kunagi kerge. Meie mehed tegid ka nendes tingimustes vigu, peame nende kallal töötama."