Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

Lajal (ATP 164.) alistas pea kolm tundi kestnud matšis 7:5, 5:7, 7:6 (6) Taid esindava Maximus Jonesi (ATP 434.).

Lajal asus esimest setti kohe murdega juhtima, aga kaotas seejärel enda pallingugeimi. Uuesti murdis ta seti lõpus, võttes 7:5 setivõidu. Teises setis juhtis Jones 4:2, kui mäng peatati vihma tõttu. Naastes võitis Lajal kolm geimi järjest ja läks 5:4 ette, aga seejärel kaotas ta kolm geimi järjest ja Jones võitis seti 7:5.

Otsustavas setis murdis esimesena Jones, kes jäi peale pikas seitsmendas geimis – Lajalil oli seal neli geimpalli, aga Jones realiseeris esimese murdepalli. Järgmises geimis sai Lajal murde tagasi ja siis järgnes võrdne heitlus ning sett läks kiiresse lõppmängu, kus Lajal jäi 3:5 taha ja Jonesil oli seisul 6:5 ka üks matšpall, aga Lajal võitis kolm punkti järjest ja teenis sellega raske võidu.

Lajal servis mängu jooksul üheksa ässa ja tegi kaks topeltviga, Jones sai kirja neli ässa ja kolm topeltviga. Äralöökidest teenis Lajal 34 ja Jones 41 punkti, lihtvigu kogunes Lajalil 41 ja vastasel 35. Mängitud punktidest võitis Lajal 121 ja Jones 117. Mõlemal oli mängu peale seitse murdevõimalust ja mõlemad suutsid ära kasutada neli murdepalli.

Teises ringis läheb turniiril kuuendana asetatud Lajal vastamisi Taivani mängija Yu Hsiou Hsuga (ATP 218.), kes sai avaringis seisul 6:3, 4:3 loobumisvõidu ameeriklaselt Murphy Cassone'ilt (ATP 260.).

Hsu ja Lajal mängisid esimest korda mullu USA-s Bloomfield Hillis peetud Challengeri poolfinaalis, siis jäi eestlane peale 6:3, 6:0.