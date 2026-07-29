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Päevaga kaks võitu saanud Lajal jõudis Vancouveris veerandfinaali

Tennis
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Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Eesti teine reket Mark Lajal (ATP 189.) alustas Kanadas Vancouveris toimuvat ATP Challenger 125 turniiri kindla võiduga, kui alistas USA tennisisti Evan Zhu (ATP 607.) 6:3, 6:3.

Turniiril kaheksanda asetusega mängiv Lajal kaotas kvalifikatsioonist alustanud ameeriklasele kohtumise kolmandas geimis oma servi, aga murdis siis kohe ise vastu ja kordas sama ka avaseti kaheksandas geimis. Teises setis oli Lajal oma servil kindel ning vastasel enam ühtegi murdevõimalust ei tekkinud.

Lajal võitis tund ja 20 minutit kestnud mängu jooksul oma esimeselt servilt 74 protsenti mängitud punktidest ning tõrjus Zhu neljast murdepallist kolm. Ise realiseeris Eesti teine reket üheksast murdevõimalusest neli.

Teises ringis läks Lajal vastamisi prantslase Clement Chidekhiga (ATP 204.), kes oli avaringis 65 minutiga 6:2, 6:2 üle austraallasest Philip Sekulicist. 

Prantslase vastu kindlustas Lajal võidu tulemusega 7:6 (7:3), 7:5. Sellega teenis eestlane päeva teise võidu ja tagas ka pääsu veerandfinaali, kus läheb vastamisi ameeriklase Braden Shickiga (ATP 234.).

Toimetaja: Anders Nõmm

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