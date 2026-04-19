Mark Lajal naaseb võistluspausilt Koreas

Lajalil on tervisega olnud erinevaid probleeme, viimase pausi põhjus oli küünarnukivigastus. Gwangju turniiril on Lajal asetatud kuuendana, tema esimene vastane on Maximus Jones (Tai, ATP 323.), kes pääses põhitabelisse alternatiivmängijana kellegi loobumise tõttu, vahendab Tennisnet.ee.

Gwangjus on esimesena asetatud jaapanlane Sho Shimabukoro (ATP 110.). Esisaja mängijaid seega Gwangjus pole, aga nad ei mängigi tavaliselt Challenger 75 tasemel.

Eesti teine reket Daniil Glinka jätkab turneed USA-s. Pärast kaht turniiri Florida osariigis mängib ta nüüd Georgia osariigi linnas Savannah's, kus on samuti kavas Challenger 75. Kolmandana asetatud Glinka kohtub seal avaringis Stephan Kozloviga (USA, ATP 259.), kelle parim edetabelikoht on 103. aastast 2022.

Kumbki Eesti tennisist ei ole varem oma järgmise vastasega mänginud.

Vaatamata võistluspausile on Lajal püsinud Eesti esireketina ja esmaspäeval avaldatavas uues edetabelis on ta 164. kohal, Glinka kas 176. või 177. kohal olenevalt prantslase Clement Taburi tulemusest Tallahassee turniiri finaalis.