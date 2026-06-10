Lajal alustas põhitabelis napi võiduga

Lajal loovutas avasetis oma esimese servigeimi, kuid murdis kohe järgmises geimis vastu. Seti lõpus jäi ta uuesti murdega taha ning kaotas lõpuks 4:6. Teises setis haaras Lajal murde toel 4:1 eduseisu ja võitis 6:4.

Otsustavas setis suutsid mõlemad mehed oma pallingut kaitsta. Lajal asus kiires lõppmängus juhtima 4:1 ja teenis oma esimese matšpalli seisul 6:3, aga Zheng võitis seejärel kaks punkti järjest. Seisul 6:5 suutis Lajal oma kolmandal katsel matšpalli ära realiseerida.

Teises ringis läheb Lajal vastamisi maailma edetabelis 137. real paikneva prantslase Arthur Geaga, kes oli 7:6 (4), 3:6, 6:1 üle kuuendana asetatud itaallasest Francesco Maestrellist (ATP 126.).

Ilkley turniiril on kõrgeima asetusega mängijaks Portugali kolmas reket Henrique Rocha (ATP 121.).