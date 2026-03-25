Lajal loodab võistlustulle naasta aprillis

Eesti esireket Mark Lajal võttis end selle hooaja jooksul teist korda turniirilt maha vahetult enne selle algust. Kolmapäeval andis ta täpsema ülevaate sellest, mis ees ootab.

Lajal pidi Napolis Challengeri turniiri avaringis mängima serblase Hamad Medjedoviciga. Esimest korda võttis Lajal ennast turniirilt maha märtsi algul Thionville'is.

"Füüsiliselt oli kõik korras ja olin põnevil, et saan Napolis mängida. Kahjuks tabas mind treeningul tagasilöök ja olin sunnitud loobuma. Ühtlasi on minu saviliivahooaeg praegu pausil," kirjutas Lajal kolmapäeval Instagramis, lisades, et eesmärk on võistlustulle naasta Lõuna-Koreas ja Hiinas toimuvatel Challenger turniiridel.

Lajal ei täpsustanud, millistel turniiridel ta loodab osaleda. 6. aprillil algab Wuningis (Hiina) Challenger 50 taseme turniir ja 13. aprillil Busanis (Lõuna-Korea) Challenger 125 turniir. Wuningis toimub ka teine Challenger 50 turniir, mis saab avalöögi 13. aprillil ning sellele järgneval nädalal leiab Gwangjus (Lõuna-Korea) aset Challenger 75 turniir.