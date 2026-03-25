X!

Lajal loodab võistlustulle naasta aprillis

Tennis
Mark Lajal. Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Eesti esireket Mark Lajal võttis end selle hooaja jooksul teist korda turniirilt maha vahetult enne selle algust. Kolmapäeval andis ta täpsema ülevaate sellest, mis ees ootab.

Lajal pidi Napolis Challengeri turniiri avaringis mängima serblase Hamad Medjedoviciga. Esimest korda võttis Lajal ennast turniirilt maha märtsi algul Thionville'is.

"Füüsiliselt oli kõik korras ja olin põnevil, et saan Napolis mängida. Kahjuks tabas mind treeningul tagasilöök ja olin sunnitud loobuma. Ühtlasi on minu saviliivahooaeg praegu pausil," kirjutas Lajal kolmapäeval Instagramis, lisades, et eesmärk on võistlustulle naasta Lõuna-Koreas ja Hiinas toimuvatel Challenger turniiridel.

Lajal ei täpsustanud, millistel turniiridel ta loodab osaleda. 6. aprillil algab Wuningis (Hiina) Challenger 50 taseme turniir ja 13. aprillil Busanis (Lõuna-Korea) Challenger 125 turniir. Wuningis toimub ka teine Challenger 50 turniir, mis saab avalöögi 13. aprillil ning sellele järgneval nädalal leiab Gwangjus (Lõuna-Korea) aset Challenger 75 turniir.

Toimetaja: Henrik Laever

Lajal loodab võistlustulle naasta aprillis

multimeedia

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo