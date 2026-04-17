X!

Milline on taliolümpia tulevik kliimamuutuste ajastul?

Arvamus
Kunstlund kasutati taliolümpiamängudel esmakordselt 1980. aastal Lake Placidis. 2022. aasta Pekingi mängudel (pildil) toodeti lausa kogu võistlusteks vajalik lumi masinate abil
Kunstlund kasutati taliolümpiamängudel esmakordselt 1980. aastal Lake Placidis. 2022. aasta Pekingi mängudel (pildil) toodeti lausa kogu võistlusteks vajalik lumi masinate abil Autor/allikas: SCANPIX/AP
Arvamus

Üha äärmuslikumad kliimaolud sunnivad muudatustele ning lisaks medalitele ja saavutustele tõusevad olümpiamängude aegu päevakorda ka küsimused ilmastiku ja jätkusuutlikkuse osas. Kuidas leida tasakaal kvaliteetse üritusekorralduse ja keskkonda säästva kokkuhoiu vahel? Kuidas tagada sportlastele ohutud ja soodsad lumetingimused? Ning kuidas üldse valida taliolümpia toimumispaika, kui tõusvad temperatuurid sobivate piirkondade arvu järjest kahandavad, küsivad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi teadur-koguhoidja Liina Laugesaar ja kogude arendusspetsialist Maris Mägi arvamusloos.

Prognooside järgi võib lähitulevikus olla võimalik võistlusi korraldada vaid üksikutes kohtades, kus kliima püsib veel sobivana – eeskätt kõrgematel laiuskraadidel ja mägisematel aladel. Alates esimestest talvistest mängudest 1924. aastal on võisteldud 21 erinevas paigas. Arvatakse, et 2050. aastaks on lumealadeks sobivad tingimused neist vaid kümnes. Olümpiamängude tulevik sõltub üha enam sellest, kui hästi suudetakse kohaneda globaalse kliimakriisi ja keskkonnamuutustega.

Ühe lahendusena kaalub Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) mängude roteerimist kindlate paikade vahel. Samuti on räägitud taliolümpia- ja paralümpiamängude toimumisaja varasemaks toomisest. Eriti keeruline on olukord just taliparalümpiamängude puhul, mis algavad tavaliselt märtsis, kaks nädalat pärast taliolümpiamängude lõppu, kui ilm juba soojem ja lumeolud kehvemad. Seega võiks olla abi ka ürituste samaaegsest läbiviimisest veebruaris, mil temperatuurid jahedamad.

Olümpiamängude korraldajail tuleb lisaks kohanemisele mõelda ka sellele, kuidas nõnda mastaapse ürituse keskkonnamõju vähendada, et mitte olla ise kliimamuutuste kiirendaja rollis. Oluline on olemasoleva infrastruktuuri prioritiseerimine ning uute ehitiste läbimõeldud ja tulevikku silmas pidav planeerimine. Nagu on olnud näha mitmete varasemate mängude (näiteks Sarajevo 1984 ja Sotši 2014) puhul, on võistluste tarbeks rajatud ehitised jäetud hiljem tondilossidena lagunema, mis kuidagi ei õigusta tegevuse käigus tekkinud keskkonnakahjusid ning looduskoosluste hävitamist.

Tänavused Milano Cortina mängud laienesid regiooni eri paikadesse ning seegi võiks olla taliolümpiamängude tulevikusuund. Ka sama piirkonna riigid, nt USA-Kanada või Itaalia-Austria saaksid omavahel koostööd teha, mis avardaks olemasoleva infrastruktuuri rakendamise võimalusi. Seejuures oleks võistluspaikade vahel liikumiseks tarvilik ka toimiv ühistranspordisüsteem, mis vähendaks autoliiklust ning leevendaks reisimisest tingitud jalajälge.

Milano Cortina puhul oli eesmärgiks vähendada autotranspordi kasutamist võrreldes Torino 2006 taliolümpiaga 20 protsendi võrra. Lisaks räägiti mängude eel Milano Cortinast kui jätkusuutlike suurvõistluste heast näitest ka muude sammude kaudu, nagu olemasolevate rajatiste rakendamine, korduskasutus ning jäätmete vähendamine. Korraldajate eesmärgid ja püüdlused on olnud kiiduväärt, kuid arenguruumi siiski jagub. Mitte kõik ettevõtmised ei kulgenud keskkonnasõbralikult. Näiteks raiuti bobikelguraja ehitamiseks maha sadu vanu puid ja lumetootmise jaoks mägedesse rajatud hoidlatesse pumbati vett kohalikest veevaestest jõgedest.

Kunstlume tootmine on taliolümpiamängude korraldamise juures tähtis, kuid vastuoluline tahk. Kliimasoojenemise tõttu pole tulevikus paljudes piirkondades piisavalt looduslikku lund, mistõttu limiteeriks kunstlumest loobumine potentsiaalsete toimumispaikade arvu veelgi. Samas nõuab lumetootmine tohutult vett ja energiat, olles koormaks keskkonnale.

Spordimuuseumi näituse "Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas" raames lasime lastel joonistada, millisena kujutavad nemad sporditegemist ette 50 aasta pärast. Talisporti nähti liikuvat sisetingimustesse, plastradadele ja -väljakuile. Selleks, et lumi vaid muinasjutuks ei saaks, on tarvis muutusi ning aktiivset tegutsemist keskkonna hoidmisel. On rõõm, et sport ja olümpiamängud saavad siin olla suurepäraseks eeskujuks.

Käesolev artikkel on valminud Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ajutise näituse "Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas" raames, mis käsitleb spordi ja keskkonna seoseid ning otsib võimalusi spordi jätkusuutlikumaks muutmiseks.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

sport.err.ee uudised

17:42

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17:21

Eesti profiklubi õige taktika tõi Hiina kuumuses hooaja avavõidu

16:30

Kaldvee ja Lill alustasid MK-etappi kaotuse ja võiduga

16:05

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

15:41

Milline on taliolümpia tulevik kliimamuutuste ajastul?

14:48

Tilga: ma ei saanud oma hetkeseisu kohta väga palju targemaks

14:16

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

13:31

Savoie kübaratrikk andis Oilersile play-off'iks eelise

12:57

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

12:18

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

11:42

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

11:16

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

10:46

Neidude koondiste treeneritetiimid said komplekteeritud

10:12

Avaetapil aktiivsust üles näidanud Ärm murdis teisel etapil rangluu

09:46

Kiire punane muutis Porto olukorra Inglismaal keeruliseks

09:17

Kivi püsib Sotogrande Cupil kõrges mängus

08:48

Liidrita jäänud Viljandi alustas poolfinaalseeriat võidukalt

08:10

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

ETV spordisaade, 16. aprill

16.04

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

16.04

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

16.04

Rae loovutas Tartule geimi, aga jõudis tiitli lävele

16.04

Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

16.04

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

16.04

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

16.04

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

16.04

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

16.04

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

16.04

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16.04

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16.04

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

16.04

Coventry: sportlased inspireerivad ainult siis, kui nad tohivad võistelda

16.04

Sõudjatele tekitavad muret Brisbane'i võistluspaiga tõusud ja mõõnad

16.04

Eestile anti sulgpalli võistkondliku EM-i korraldusõigus

16.04

Stars jätkas võiduseeriat, Vegas võitis Vaikse ookeani divisjoni

16.04

Kevin Saar läheb uudses quadide sarjas MM-tiitlit püüdma

16.04

Sotogrande Cupi avapäeval sai eestlastest parima tulemuse Kivi

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

16.04

Viimsi/Tallinna Ülikool sai Eesti meistrivõistlustel viienda koha

16.04

UFC meistriks tulnud uusmeremaalase tiitlivöö läks tähistades kaduma

16.04

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

16.04

Jooksunädalal korraldatakse terviseradadel 150 tasuta treeningut

16.04

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

16.04

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

16.04

Varjun lõpetas kõrgetasemelisel turniiril esimese 20 seas

16.04

Bayern alistas mängu lõpus vähemusse jäänud Reali ja pääses poolfinaali

15.04

Rallikrossi EM-etapivõitja Maiko Tamm võistleb rahvusvahelisel areenil

15.04

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

