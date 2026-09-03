Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

Neljapäeva algas rahvahääletus uute isikute lisamiseks Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis asuvasse Eesti Spordi Kuulsuste Halli, mis austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ning taustajõude.

Alates neljapäevast kuni 13. septembrini saavad kõik huvilised esitada kandidaate Eesti Spordi Kuulsuste Halli, kus ettepanekuid oodatakse kahes kategoorias: sportlased, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat ja spordi mõjutajad (treener, spordiajakirjanik või –ametnik vm), kes on vähemalt 50-aastased.

2025. aastal lisandusid kuulsuste halli rahva kaasabil neli Eesti spordile suure panuse andnud ning suurt mõju avaldanud inimest. Sportlaste kategoorias lisandusid korvpallur Heino Enden, kergejõustiklane Enn Sellik ja autosportlane Markko Märtin. Spordi mõjutajana osutus valituks spordiajakirjanik Erik Lillo.

"Eelnevad aastad on tõestanud, et Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus läheb spordisõpradele tõeliselt korda," sõnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Randoja rõhutas, et Eesti spordisangareid on oluline meeles pidada ka kaua pärast nende sportlaskarjääri lõppu. "Spordimuuseumile teeb eriti rõõmu, kui uued auliikmed saavad väärika tähelepanu osaks suure publiku ees. Nii saigi näiteks sel aastal Markko Märtin oma autahvli Rally Estonia avatseremoonial tuhandete rallifännide ees ja Heino Enden Unibet Arenal Eesti-Rootsi MM-valikmängu eel ning loodame seda traditsiooni jätkata," lisas ta.

Esitatud kandidaatidest teeb lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad. 2020. aastal spordimuuseumis avatud suursuguses kuulsuste hallis saavad kõik liikmed oma autahvli, seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, eluloo arvutikonsoolil ning väljapaneku vitriinis.

Kuulsuste halli valitakse silmapaistvaid sportlasi ja sporditegelasi tänavu juba seitsmendat aastat järjest. Eesti Spordi Kuulsuste Halli praeguste liikmetega saab tutvuda spordimuuseumi kodulehel või kohapeal spordimuuseumi lahtiolekuaegadel.

Kandidaati saab esitada SIIN ning hääletus kestab spordimuuseumi kodulehel 3.-13. septembrini.