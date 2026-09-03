X!

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

Varia
Markko Märtin sai oma autahvli Rally Estonia avatseremoonial.
Markko Märtin sai oma autahvli Rally Estonia avatseremoonial. Autor/allikas: Karli Saul
Varia

Neljapäeva algas rahvahääletus uute isikute lisamiseks Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis asuvasse Eesti Spordi Kuulsuste Halli, mis austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ning taustajõude.

Alates neljapäevast kuni 13. septembrini saavad kõik huvilised esitada kandidaate Eesti Spordi Kuulsuste Halli, kus ettepanekuid oodatakse kahes kategoorias: sportlased, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat ja spordi mõjutajad (treener, spordiajakirjanik või –ametnik vm), kes on vähemalt 50-aastased.

2025. aastal lisandusid kuulsuste halli rahva kaasabil neli Eesti spordile suure panuse andnud ning suurt mõju avaldanud inimest. Sportlaste kategoorias lisandusid korvpallur Heino Enden, kergejõustiklane Enn Sellik ja autosportlane Markko Märtin. Spordi mõjutajana osutus valituks spordiajakirjanik Erik Lillo.

"Eelnevad aastad on tõestanud, et Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus läheb spordisõpradele tõeliselt korda," sõnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Randoja rõhutas, et Eesti spordisangareid on oluline meeles pidada ka kaua pärast nende sportlaskarjääri lõppu. "Spordimuuseumile teeb eriti rõõmu, kui uued auliikmed saavad väärika tähelepanu osaks suure publiku ees. Nii saigi näiteks sel aastal Markko Märtin oma autahvli Rally Estonia avatseremoonial tuhandete rallifännide ees ja Heino Enden Unibet Arenal Eesti-Rootsi MM-valikmängu eel ning loodame seda traditsiooni jätkata," lisas ta.

Esitatud kandidaatidest teeb lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad. 2020. aastal spordimuuseumis avatud suursuguses kuulsuste hallis saavad kõik liikmed oma autahvli, seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, eluloo arvutikonsoolil ning väljapaneku vitriinis.

Kuulsuste halli valitakse silmapaistvaid sportlasi ja sporditegelasi tänavu juba seitsmendat aastat järjest. Eesti Spordi Kuulsuste Halli praeguste liikmetega saab tutvuda spordimuuseumi kodulehel või kohapeal spordimuuseumi lahtiolekuaegadel.

Kandidaati saab esitada SIIN ning hääletus kestab spordimuuseumi kodulehel 3.-13. septembrini.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

16:12

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

15:44

Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

15:25

Supercrossi peakorraldaja: see aasta on olnud väga tugev tung

14:14

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

13:41

Sel nädalal võib selguda Hyundai tulevik ralli MM-sarjas

13:12

Rahvusvaheline alaliit tühistas piirangud Venemaa ratsaspordile

12:43

Edin Džeko jätab Bosnia ja Hertsegoviina koondisega hüvasti

12:08

Olümpiakohta sihtiv Eesti trikirattur tuli Lätis kuuendaks

11:15

Kaugushüppe olümpiavõitja pääses hirmutavast avariist suuremate traumadeta

10:34

FIBA uurib võimalusi Venemaa ja Valgevene koondised ja klubid taas platsile tuua

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

31.08

Eesti sõudmise hetkeseis: põlvkondade vahetus ei ole läinud kõige valutumalt

22.08

Aasta aega platsilt eemal olnud Miilen on valmis: mängunälg on väga suur!

19.08

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

04.08

Briti ajakirjanik: Glasgow tõestas, et Rahvaste Ühenduse mängud võivad ellu jääda

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02.09

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

02.09

Rahvusvaheline suusaliit lubab agressorriikide sportlased rajale

02.09

Warholm loobus Teemantliiga finaaletapist: nad ei teinud tugevat pakkumist

02.09

Meeste võrkpallikoondis peab enne EM-i kodus kolm kohtumist

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

09:34

Rootsi hakkas vastu, aga favoriit Itaalia teenis siiski koha medalimängudel

11:15

Kaugushüppe olümpiavõitja pääses hirmutavast avariist suuremate traumadeta

01.09

Paul Aron istub Monzas rooli taha: saab olema toimekas nädalalõpp

02.09

Lajal pääses Nadali akadeemias kindla võiduga edasi

14:14

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo