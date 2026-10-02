Tartu linnamaratonil selguvad ka poolmaratoni Eesti meistrid
Laupäeval, 3. oktoobril toimuva Tartu Linnamaratoni raames selguvad Eesti meistrid poolmaratoni distantsil.
Naiste poolmaratoni distantsil läheb medalite eest heitlema maratoni Eesti meistrivõistluste esikolmik – Liis Grete Hussar (SK Kuldne Tervis), Külli Sizask (Treeningpartner) ja Helen Bell (Sparta SS). Hussar läheb rajale tiitlikaitsjana ning jahib kolmandat järjestikust poolmaratoni Eesti meistritiitlit.
Meeste arvestuses on peamised favoriidid Eesti meistritiitlile Karel Hussar (SK Kuldne Tervis), Deniss Šalkauskas (Sparta SS) ja Morten Siht (Viljandi VAK Staier).
Kokku osaleb poolmaratoni Eesti meistrivõistluste arvestuses 45 jooksjat (27 meest ja 18 naist). Poolmaratoni Eesti meistrivõistluse start antakse laupäeval kell 11, osalejate nimekirja leiab siit.
Rohkem infot Tartu Linnamaratoni kohta leiab võistluste kodulehel.
Toimetaja: Kristjan Kallaste