Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc
Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Malaysias olid esimeses kahes vabatreeningus kiireimad Max Verstappen (Red Bull) ja Charles Leclerc (Ferrari).
Esimese treeningu kiireimaks ringiks jäi Verstappeni sõidetud 1.37,520, talle järgnesid George Russell (Mercedes; +0,383) ning Isack Hadjar (Red Bull; +0,783).
Verstappen näitas head tempot ka teises sessioonis, aga jäi seal lõpuks neljandale kohale (+0,257). Esikoha napsas Leclerc ajaga 1.37,528, talle järgnesid Hadjar (+0,099) ning valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; +0,137).
Malaysia ringrajal sõidetakse asenduseks Bahreini GP-le, mis jäeti konfliktide tõttu Lähis-Idas kalendrist välja. Sama tehti ka Saudi Araabia GP-ga, millele asendust ei leitud.
Laupäeva hommikul peetakse ka kolmas vabatreening, misjärel saab kell 11 alguse kvalifikatsioonisõit. Põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 10.
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) October 2, 2026
The full rundown from first practice in Sepang #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/qnuar47SOS
FP2 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) October 2, 2026
The top eight separated by half-a-second #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/RndfNTrKmD
Toimetaja: Kristjan Kallaste