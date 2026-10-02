Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Malaysias olid esimeses kahes vabatreeningus kiireimad Max Verstappen (Red Bull) ja Charles Leclerc (Ferrari).

Esimese treeningu kiireimaks ringiks jäi Verstappeni sõidetud 1.37,520, talle järgnesid George Russell (Mercedes; +0,383) ning Isack Hadjar (Red Bull; +0,783).

Verstappen näitas head tempot ka teises sessioonis, aga jäi seal lõpuks neljandale kohale (+0,257). Esikoha napsas Leclerc ajaga 1.37,528, talle järgnesid Hadjar (+0,099) ning valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; +0,137).

Malaysia ringrajal sõidetakse asenduseks Bahreini GP-le, mis jäeti konfliktide tõttu Lähis-Idas kalendrist välja. Sama tehti ka Saudi Araabia GP-ga, millele asendust ei leitud.

Laupäeva hommikul peetakse ka kolmas vabatreening, misjärel saab kell 11 alguse kvalifikatsioonisõit. Põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 10.