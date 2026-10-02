Eesti-Läti liiga uustulnuk sai lisaajal esimese võidu kätte

Läti Ülikool alustas mängu suurepäraselt ning saavutas viie minutiga lausa 19-punktilise edu, mis paisus ühel hetkel ka 20 punkti peale, kuid koduväljakul mänginud Riia Juunioridel õnnestus see poolajaks viiele silmale lihvida. Kolmandal veerandil dikteeris mängutempot ikka Läti Ülikool, aga võõrustaja tegi otsustava perioodi alguses 9:0 spurdi ning pääses ise esimest korda juhtima.

Otsustavad hetked olid pingelised ja Läti Ülikool läks 13 sekundit enne lõpusireeni kahega peale, aga Rinalds Timma viigistav vise viis mängu lisaajale.

Riia Juuniorid viskasid viie minutiga 14 punkti ning vormistasid lõpuks 94:87 (16:30, 27:18, 17:17, 20:15, 14:7) võidu, mis tähistab nende esimest Eesti-Läti ühisliigas.

Helmuts Petrovics kogus võidumängus 18 punkti, kuus korvisöötu ja viis lauapalli. Kokku jõudis kahekohalise punktisummani kuus Riia Juuniorit, Eduards Abele arvele jäi 17 silma ja kuus lauda. Normaalaja lõpus viigistanud Timma tegi kümne punkti ja kümne lauaga kaksikduubli. Läti Ülikool mängis sisuliselt viie mehega, resultatiivseim oli 21 punkti ja viis lauapalli kogunud Patrick Joseph Hayes.

Eesti-Läti liiga jätkub reede õhtul, kui Tartu Ülikool Maks & Moorits sõidab külla Ventspilsile. Laupäeval peetakse neli kohtumist.