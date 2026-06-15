EOK esitles olümpiaraamatut "Milano Cortina 2026"

Eesti Olümpiakomitee ja kirjastus Hea Lugu esitlesid XXV taliolümpiamängudele pühendatud raamatut "Milano Cortina 2026", mis on saadaval raamatupoodides üle Eesti.

"Milano Cortina 2026" ilmumisega jätkub 1936. aasta Berliini olümpiaga alguse saanud Eesti spordikirjanduse traditsioon. Raamat ilmub koostöös Eesti Olümpiakomiteega, peatoimetajaks on Ott Järvela ning raamatu autorite seas on ERRi, Delfi, Postimehe ja Õhtulehe spordiajakirjanikud ning mitmed valdkonnaspetsialistid nagu näiteks iluuisutreener Anna Levandi ja laskesuusataja, äsja Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikmeks kinnitatud Johanna Talihärm. Erikülalisena oli raamatus oma mõtteid jagamas Ukraina skeletonisõitja Vladõslav Heraskevõtš, keda ei lubatud Milano Cortina mängudel starti.

Raamatu kaanepildil on Milano Cortinas rennisõidus hõbemedali võitnud Henry Sildaru ning seitsmenda koha saanud iluuisutaja Niina Petrõkina.

Eesti Olümpiakomitee presidendi kohusetäitja Gerd Kanter sõnas esitlusel, et olümpiaraamatu väärtus peegeldub aastate jooksul.

"See raamat ei räägi numbritest ega statistikast, vaid inimestest, nende mõtetest ja isiklikest lugudest. Olen kindel, et aastate pärast kuuleb Henry erinevate inimestega kohtudes ikka ja jälle neid personaalseid lugusid sellest, kuidas talle ja tema teekonnale kaasa elati," ütles Kanter.

Olümpiaraamatu peatoimetaja on spordiajakirjanik Ott Järvela, kelle sõnul on raamatus kirjas Eesti sportlaste ja selle taliolümpia kõige tähtsamad lood.

"Rekordiline olümpiakoondis nii sportlaste kui ka spordialade lõikes kinnitab, et kannatlikkust ja sihikindlust on Eesti talispordis praegu rohkem kui kunagi varem. Milano Cortina mängudel sai 19 päeva järjest tunda uhkust Eesti ja eestlaseks olemise üle. Teist nii kestvat ja globaalse publiku ees lahti rulluvat inspiratsioonipaketti ükski muu sündmus peale olümpia ei pakugi. Eesti näitas end Milano Cortina olümpial kui võidukas, kütkestav, julge, kirglik, pidurdamatu, verivärske ja uudishimulik spordiriik," kirjutab Järvela just Eesti sportlaste lugudele keskenduva raamatu eessõnas.

Järvela enda lemmiklugu on aga hoopis Ukraina skeletonisõitja Vladõslav Heraskevõtšist, keda ei lubatud olümpial starti tema kiivri pärast.

Raamatu autorite seas on ERR-i, Delfi, Postimehe ja Õhtulehe spordiajakirjanikud ning mitmed valdkonnaspetsialistid, nende seas iluuisutreener Anna Levandi ja laskesuusataja Johanna Talihärm. Heraskevõtš jagab raamatus ka ise oma mõtteid ning kogemusi seoses Milano Cortina olümpiaga.

Olümpiaraamat "XXV taliolümpiamängud. Milano Cortina 2026" on saadaval raamatukauplustes üle Eesti.