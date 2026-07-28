Eesti aegade parim pikamaajooksja Enn Sellik sai Kuulsuste Halli autahvli

"Tugevaid pikamaajooksjaid on meil olnud teisigi, kuid Enn Selliku juures oli midagi enamat kui tulemused ja autasud. Oli see siis tema kuulus ja eestlaste jaoks omamoodi sümboolne lõpuspurt, mis andis lootust, et kõik pole püüdmatult kadunud või võidud maailma parimate üle, kuid Selliku karjääri iseloomustab veel sõnulseletamatu "miski", mis annab suurepärastele rekorditele erilise lisamõõtme ja lubab teda tituleerida Eesti staadioniradade parimaks pikamaajooksjaks läbi aegade," ütles Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Eesti kõigi aegade edukaim pikamaajooksja Enn Sellik kuulus oma tippaastatel maailma absoluutsesse tippu ning on siiani ainus eestlane, kes on suutnud võistelda kahe erineva jooksuala olümpiafinaalis (Montreal 1976 ja Moskva 1980). Oma silmapaistva karjääri jooksul saavutas Iisakult pärit spordimees lisaks olümpia esikümne kohale ka universiaadi kulla (1977) ja kolm meeskondlikku MM-pronksi murdmaajooksus. Tema erakordset talenti ja pärandit ilmestavad arvukad NSV Liidu meistrivõistluste medalid ning kõikides vanuseklassides püstitatud rekordid.

Igal Eesti Spordi Kuulsuste Halli liikmel, nende seas nüüd ka Enn Sellikul, on oma isiklik videolugu kuulsuste halli seinasuurusel ekraanil, autahvel ja elulugu arvutikonsoolil. Lisaks Sellikule jõudsid 2025. aastal komisjoni valikul halli sportlaste kategoorias veel korvpallur Heino Enden ja rallisõitja Markko Märtin ning spordimõjutajate kategoorias spordiajakirjanik Erik Lillo.

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning igal aastal täieneb kuulsuste hall 2-4 Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat.

2025. aasta seisuga on kuulsuste hallis 71 liiget - 55 sportlast ja 16 spordi mõjutajat. Kõikide kuulsuste halli liikmetega saab tutvuda Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis kohapeal või kuulsuste halli kodulehel.