Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

Foto: ERR
Tallinnas Härma ovaalil lõppes kodune kiiruisutamise hooaeg. Sprindi mitmevõistluses tulid Eesti meistriks Joonas Valge ja Saskia Kütt, kes võitsid kahel päeval kindlalt mõlemad sõidud.

Joonas Valge on teine Eesti kiiruisutaja Marten Liivi kõrval, kes viimasel paaril hooajal MK-sarjas võistelnud. Kui eelmisel talvel jättis ka Valge kodused meistrivõistlused vahele, siis tänavu on ta jaanuari lõpust alates treeninud Eestis.

"Väino Treiman kutsus mind Eestisse ja rääkis mu ära, et ma ikkagi meistrivõistlused ka kaasa teeksin. Ja ma leian, et see on õige. Niisamuti ka see, et mulle endale see meistritiitel, kui ka see, et näidata noorematele, kuidas õige kiiruisutamine käib - näidata eeskuju," ütles Valge ERR-ile.

Härma ovaali rajarekorditest, mis Marten Liivi nimel, ei jäänud väga palju puudu - 0,7 sekundit 500 meetris ja täpselt sekund 1000 meetris.

Lõppev hooaeg oli Valge sõnul tema sportlaskarjääris samm edasi, kuid eesmärgid olid kõrgemad. "Mul oli seljavigastus, mis lasi mul alles juunikuus täistreeningutega täies mahus jätkata. Ja siis hooaja kõige olulisematel hetkedel oli mul tehnilisi probleeme. Aga sellegipoolest mul on hea meel, et ikkagi samm edasi on. Ja mitte ebalevalt, kohe kindlalt," rääkis Valge.

Praegu on 25-aastane kiiruisutaja mures, kas ja kuidas saab ta tippspordis jätkata. "Alaliit on väga palju panustanud. Nad on näidanud, et minu tegemine sellel alal on oluline. Kuid neil puuduvad finantsilised vahendid mind aktiivselt toetada. Ja seetõttu on minul hästi suur kohustus nüüd endale ise otsida," rääkis Valge.

Naiste kiiruisutamises on praegu Eesti esinumber 17-aastane Saskia Kütt. Lühemas sprindis jõudis ta hiljuti Saskia Alusalu rekordile väga lähedale, juunioride sprindirekordid on tema nimel juba teist aastat. "Ma parandasin oma 500 meetri juunioride rekordit jälle kahe sekundiga. Ja kripeldama võib-olla jäigi see, et mul oli nii lähedal ka naiste rekord. Sellest jäi vist 0,04 sekundit puudu," ütles Eesti meister.

Järgmisel hooajal soovib ta 500 meetri distantsil alistada 40 sekundi piiri ja kaugem eesmärk on pääs olümpiale. "Kui ma aru sain, et sellest võiks midagi tulla, äkki olin 15. Enne seda ma ei olnud kindel, et ma tahan sellega edasi tegeleda. Aga nüüd ma olen kindel, et ma tahan sellega jätkata ja paremaks saada," ütles Kütt ERR-ile.

Noorteklassis tulid sel nädalavahetusel Eesti meistriks Kerret Koller ja Kertu Põldmaa, juunioride arvestuses Uku Märten Vaikmaa ja Lisandra Tarmet.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

