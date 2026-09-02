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Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

Varia
Foto: ERR
Varia

Näitleja ja spordisõber Tõnis Niinemets külastas "Ringvaate" stuudiot ning rääkis oma spordiesemete kogust, mis on pandud Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis näitusena välja. Toreda üllatuse tegi endine kiiruisutaja Saskia Alusalu, kes andis kogujale puuduoleva autogrammi.

Juunis avati Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi Niinemetsa kogutud esemetest koosnev näitus "Niinemetsa spordimuuseum". Väljapanekul saab näha Niinemetsa isiklikust kogust pärinevaid spordiesemeid nii Eesti kui ka rahvusvahelistelt tippudelt.

"Ringvaatesse" oli ta toonud Itaalia jalgpallitähe Leonardo Bonucci autogrammiga särgi, Epp Mäe maadlustrikoo, Janek Õiglase naelikud ning Saskia Alusalu kiirusakadeemia särgi, millel puudus aga autogramm. Õnneks oli Alusalu aga stuudios ning sai puuduoleva autogrammi särgile paigutada.

"Fännide toetus on loomulikult alati tähtis. Minu arust on see nii tore, et [Tõnis] seda teeb. See toob veel rohkem tähelepanu spordile," rääkis kiiruisutaja. "See konkreetne särk sümboliseerib minu jaoks julgust elada oma unistust. See särk pärineb kiirusakadeemiast, kuhu ma otsustasin 17-aastaselt kolida ja anda spordile võimalus. Hoolimata sellest, et paljud õpetajad ütlesid mulle, et valiksid minu asemel hariduse ja mitte spordi."

Niinemets tõdes, et Alusalu autogramm on teda pikalt kripeldanud. "Olen mõelnud selle ise käsile võtta. Samas ei taha olla see tüütu, kes käib kuskil akna taga, see jätab ka imeliku mulje," naljatles ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

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