Aigro ei pääsenud Lahtis teise vooru, võit Tschofenigile

Austria suusahüppaja Daniel Tschofenig teenis maailma karika sarjas oma esimese etapivõidu alates jaanuari algusest, kui tegi Soomes Lahtis suurel mäel parimad õhulennud.

Mullu MK-sarja üldvõidu teeninud Tschofenig pääses teise vooru paremuselt kolmanda hüppega, mis oli 130,5 meetrit pikk ja väärt 147,1 punkti. Teises voorus maandus austerlane 129,5 meetri kaugusel ja lisas 152,3 punkti, millega napsas napilt sloveen Domen Prevci eest võidu.

Prevc sai esimesel hüppel 148 punkti, kuid teisel austerlasest poolteist punkti vähem ja kogus kokku 298,8 punkti. Tschofenigile (299,4 p) kaotas ta lõpuks vaid 0,6 punktiga, esikolmikusse mahtus veel avavooru järel liidriks läinud jaapanlane Ryoyu Kobayashi (296,2 p).

18-aastase Vaguli võistlus kõige parem ei olnud, ta ei pääsenud 113,5-meetrise lennuga (104,7 p) põhivõistlusele. Artti Aigro pääses, aga sai esimese voorus 117 meetri pikkuse hüppega 117,1 punkti ning 50 võistleja seas 44. koha. Põhivõistlusele pääses viimasena Naoki Nakamura, kes sai 117-meetrise õhulennu eest 124 punkti.

Pühapäeval võisteldakse Lahtis veel paarisvõistlusel. Järgmised kaks MK-etappi toimuvad Norras, hooajale tõmmatakse joon alla märtsi lõpus Sloveenias Planicas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

