X!

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

Suusahüpped
Nika Prevc
Nika Prevc Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusahüpped

Sloveenia suusahüppetäht Nika Prevc teenis neljapäeval Soomes Lahtis maailma karika hooaja 15. võidu ning kindlustas sellega oma kolmanda järjestikuse MK-sarja üldvõidu.

Milano Cortina olümpial kolm medalit võitnud Prevc sooritas Lahti suurel mäel esimeses voorus 128,5-meetrise hüppe, millega edestas lähimat konkurenti pea kaheksa punktiga. Teises voorus maandus ta 124,5 meetri kaugusel ja oli taas vooru parim, saavutades 296,7 punktiga järjekordse etapivõidu.

Ühtlasi on 20-aastane sloveenlanna teeninud tänavu MK-sarjas nii palju punkte, et kindlustas neljapäeval, kuus võistlust enne hooaja lõppu, kolmandat korda MK-sarja üldvõidu. Prevcil on 2196 punkti, jaapanlanna Nozomi Maruyama on 1554 punktiga teine. "Olen ülimalt õnnelik. Armastan seda mäge ja olen nii rahul, et suutsin siin võita ja MK-sarja üldvõidu nii vara kindlustada!" sõnas Prevc pärast võistlust.

Maruyama sai neljapäeval Lahtis kolmanda koha (270,8 p), tema ja võitja vahele mahtus veel norralanna Anna Odine Ström (282,5 p).

Prevcide perekond saab tõenäoliselt lähiajal veel ühe suure kristallgloobuse võrra rikkamaks, sest Nika vanem vend Domen edestab meeste seas lähimat konkurenti Ryoyu Kobayashit pea 800 punktiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

05.03

ETV spordisaade, 5. märts

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

05.03

Riidebach ja Villau pidid paralümpial USA paremust tunnistama Uuendatud

05.03

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

05.03

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

laskesuusatamine

05.03

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha Uuendatud

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

03.03

Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

02.03

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

jäähoki

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

freestyle suusatamine

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

kahevõistlus

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

suusatamine

05.03

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

03.03

Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

03.03

Ralf Kivil jäi MM-il esimesena veerandfinaalist välja, favoriit kukkus

kiiruisutamine

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

20.02

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27.

suusahüpped

05.03

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

05.03

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene

28.02

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

iluuisutamine

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

mäesuusatamine

02.03

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

01.03

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

28.02

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

28.02

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

jääkeegel

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

lumelauasõit

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

15.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo