Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

Milano Cortina olümpial kolm medalit võitnud Prevc sooritas Lahti suurel mäel esimeses voorus 128,5-meetrise hüppe, millega edestas lähimat konkurenti pea kaheksa punktiga. Teises voorus maandus ta 124,5 meetri kaugusel ja oli taas vooru parim, saavutades 296,7 punktiga järjekordse etapivõidu.

Ühtlasi on 20-aastane sloveenlanna teeninud tänavu MK-sarjas nii palju punkte, et kindlustas neljapäeval, kuus võistlust enne hooaja lõppu, kolmandat korda MK-sarja üldvõidu. Prevcil on 2196 punkti, jaapanlanna Nozomi Maruyama on 1554 punktiga teine. "Olen ülimalt õnnelik. Armastan seda mäge ja olen nii rahul, et suutsin siin võita ja MK-sarja üldvõidu nii vara kindlustada!" sõnas Prevc pärast võistlust.

Maruyama sai neljapäeval Lahtis kolmanda koha (270,8 p), tema ja võitja vahele mahtus veel norralanna Anna Odine Ström (282,5 p).

Prevcide perekond saab tõenäoliselt lähiajal veel ühe suure kristallgloobuse võrra rikkamaks, sest Nika vanem vend Domen edestab meeste seas lähimat konkurenti Ryoyu Kobayashit pea 800 punktiga.