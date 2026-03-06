Ajaloo lävel olnud Prevc sai disklahvi, aga kindlustas siiski MK-sarja üldvõidu

Suusahüpete MK-etapil Lahtis võitis suure mäe võistluse sakslane Philipp Raimund. Sloveen Domen Prevc kindlustas disklahvist hoolimata oma esimese MK-sarja üldvõidu. Artti Aigro piirdus 34. ja Kaimar Vagul 51. kohaga.

Äsjastel taliolümpiamängudel normaalmäel olümpiavõitjaks tulnud Raimund teenis oma karjääri esimese MK-etapivõidu 122,5 meetri pikkuse hüppega, mis oli väärt 129,3 punkti.

Domen Prevc hõivas küll 129-meetrise õhulennuga esikoha, kuid sloveen sai võistluse järel disklahvi, sest kohtunikud avastasid, et tema suusad olid ühe sentimeetri jagu liiga pikad. Kui Prevc ei oleks reeglite vastu eksinud, siis oleks ta esimese mehena MK-sarja ajaloos teeninud seitse järjestikust etapivõitu.

Eksimusest hoolimata oli Prevcil siiski põhjust rõõmustada, sest ta kindlustas MK-sarja üldvõidu. Tema lähim konkurent üldarvestuses, Ryoyu Kobayashi platseerus kuuendale kohale ning jaapanlasel ei ole võimalik järgmise seitsme võistlusega Prevci kinni püüda.

Raimundi järel saavutas teise koha austerlane Daniel Tschofenig (124,5 m; 128,6 p). Prevci asemel pakkus ajaloolise hetke hoopis 32-aastane Vladimir Zografski, kes pääses esimese bulgaarlasena MK-sarjas pjedestaalile, teenides kolmanda koha (124,5 m; 127,2 p).

Artti Aigro sai kirja 112,5 meetrit ja 101 punkti ning Kaimar Vagul kogus 106,5-meetrise hüppe eest 88,6 punkti.