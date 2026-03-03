Mark Lajal loobus Thionville'i Challengerist

Kolm nädalat tagasi andis Lajal teises setis loobumisvõidu Daniil Glinkale ja siis olid tal terviseprobleemid mille põhjust Lajali tiim ei täpsustanud. Nüüd teatas Lajali treener Karl Kiur Saar portaalile tennisnet.ee: "Markil on aasta alanud keeruliselt ja ta pole veel ühelgi turniiril täiesti tervelt mänginud. Arvestades, et hooaeg on pikk, oli mõistlik loobuda ja kehale puhkust anda."

Glinka mängib avaringis esimesena asetatud Hugo Gastoniga (Prantsusmaa) peetakse teisipäeva õhtul.