Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

Glinka (ATP 176.) läks loosi tahtel vastamisi turniiril esimesena asetatud prantslase Hugo Gastoniga (ATP 96.). Avaseti võitis prantslane 6:3 ja teises juhtis ta 4:2, kui Glinka edasisest mängimisest loobus.

Gaston realiseeris viiest murdevõimalusest kaks, Glinkal oli kaks murdepalli, aga tal ei õnnestunud neid ära kasutada. Mängitud punktidest võitis Gaston 50 ja Glinka 37.