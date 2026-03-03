Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu
Eesti teine reket Daniil Glinka andis Prantsusmaal Thionville'is peetaval ATP Challenger 100 kategooria tenniseturniiril avaringis loobumisvõidu.
Glinka (ATP 176.) läks loosi tahtel vastamisi turniiril esimesena asetatud prantslase Hugo Gastoniga (ATP 96.). Avaseti võitis prantslane 6:3 ja teises juhtis ta 4:2, kui Glinka edasisest mängimisest loobus.
Gaston realiseeris viiest murdevõimalusest kaks, Glinkal oli kaks murdepalli, aga tal ei õnnestunud neid ära kasutada. Mängitud punktidest võitis Gaston 50 ja Glinka 37.
