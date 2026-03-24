Lajal loobus ka Napoli Challengerist

Tennis
Eesti esireket Mark Lajal võttis end selle hooaja jooksul teist korda turniirilt maha vahetult enne selle algust.

Esimest korda juhtus see märtsi algul Thionville'is, nüüd aga kolm nädalat hiljem Napolis, kirjutab Tennisnet.ee.

Eelmisel korral juhtus see tervislikelt põhjustel, kuid Lajali treener Karl Kiur Saar enamat ei täpsustanud. Teisipäeval teatas Saar, et Lajali keha ei ole ikka veel sajaprotsendiliselt võistlustenniseks valmis. Tiimil oli lootus, et seekord saab Lajal turniiril kaasa teha, seepärast loositi Eesti esireket ka tabelisse, kuid selgus, et täisjõuga ta mängida ei saa.

Lajal pidi Napolis avaringis mängima Serbia tennisisti Hamad Medjedoviciga, kes on asetatud viiendana. Lajali koha sai nüüd tšehh Hynek Barton, kes läbis kvalifikatsiooni.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo