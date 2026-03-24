Lajal loobus ka Napoli Challengerist

Esimest korda juhtus see märtsi algul Thionville'is, nüüd aga kolm nädalat hiljem Napolis, kirjutab Tennisnet.ee.

Eelmisel korral juhtus see tervislikelt põhjustel, kuid Lajali treener Karl Kiur Saar enamat ei täpsustanud. Teisipäeval teatas Saar, et Lajali keha ei ole ikka veel sajaprotsendiliselt võistlustenniseks valmis. Tiimil oli lootus, et seekord saab Lajal turniiril kaasa teha, seepärast loositi Eesti esireket ka tabelisse, kuid selgus, et täisjõuga ta mängida ei saa.

Lajal pidi Napolis avaringis mängima Serbia tennisisti Hamad Medjedoviciga, kes on asetatud viiendana. Lajali koha sai nüüd tšehh Hynek Barton, kes läbis kvalifikatsiooni.