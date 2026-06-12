Lajal võitis ja säilitas Eesti esireketi staatuse

Lajal alistas teises ringis veidi üle kahe tunni kestnud matšis prantslase Arthur Gea (ATP 137.) 6:3, 3:6, 6:3. Esimeses setis murdis Lajal vastase pallingu kahel korral ning otsustavas setis piisas talle ühest servimurdest.

Ühtlasi säilitas Lajal Eesti esireketi staatuse, sest ta möödus reedese võiduga jooksvas maailma edetabelis Daniil Glinkast. Hetkel on Lajal jooksvas edetabelis 166. ja Glinka 170. positsioonil.

Veerandfinaalis on Lajali vastaseks hiinlane Yunchaokete Bu (ATP 131.), kes pääses edasi tänu vastase loobumisele. Mehed on varem omavahel kohtunud kahel korral. 2022. aastal võitis Lajal 6:4, 6:1, kuid nädal aega tagasi jäi Bu Birminghamis toimunud Challenger-sarja turniiril peale numbritega 7:5, 6:4.