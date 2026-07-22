Lajal alustas tiitli kaitsmist kolmesetilise võiduga

Mullu sel turniiril võidutsenud Lajal alistas põhitabeli avaringis 18-aastase ameeriklase Darwin Blanchi (ATP 225.) veidi vähem kui kaks tundi kestnud matšis 6:4, 5:7, 6:4.

Lajal murdis esimeses setis vastase pallingu seitsmendas geimis ning kallutas otsustava seti enda kasuks viiendas geimis sooritatud murdega. Teises setis avanes eestlasel neli murdevõimalust, kuid Blanch osutas tubli vastupanu ja murdis hoopis ise Lajali servi 12. geimis.

Eestlane võitis esimeselt servilt 88 protsenti punktidest, ühtlasi õnnestus tal kuuest Blanchi murdevõimalusest tõrjuda viis. Kõikidest mängitud punktidest võitis Lajal 93 ja vastane 82.

Teises ringis ootab Lajalit viiendana asetatud hispaanlane Pablo Llamas Ruiz (ATP 117.). Kui Lajal ei jõua Bloomfield Hillsis vähemalt finaali, siis tõuseb järgmises maailma edetabelis tema asemel Eesti esireketiks Daniil Glinka.