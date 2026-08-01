Lajal pääses Vancouveris finaali ja kerkib taas Eesti esinumbriks

Mark Lajal jõudis kahe nädala jooksul teist korda Põhja-Ameerikas Challengeri turniiri finaali. Kui Lincolnis mängis ta Challenger 75 kategoorias, siis Vancouveris pääses eestlane esmakordselt Challenger 125 taseme finaali.

Poolfinaalis alistas Lajal Keegan Rice'i (Kanada, ATP 831.) tulemusega 6:3, 6:2. Rice murdis juba kohtumise teises geimis Lajali servi, kuid selleks hetkeks oli ka Lajal vastase pallingu korra murdnud, vahendab Tennisnet.ee.

Mitmes geimis kulges mäng tasavägiselt ning Rice demonstreeris kõrget klassi, ent eestlane eksis vähem, tegutses kindlamalt tõrjel ja suutis otsustavatel hetkedel initsiatiivi enda kätte võtta.

Statistika järgi jäi Lajali esimese servi õnnestumisprotsent tavapärasest tagasihoidlikumaks (49%). Siiski võitis ta esimeselt servilt koguni 21 punkti 23-st ehk 91 protsenti. ATP servireiting oli veidi madalam kui veerandfinaalis, kuid tõrjemäng püsis sama kõrgel tasemel.

Selgunud on ka Lajali vastane finaalis, kuid kindel on ka see, et Eesti esireketi koha loovutas ta Daniil Glinkale vaid üheks nädalaks. Juba enne finaali on Lajal edetabelipunktides Glinkast 20 punktiga ees. Turniirivõidu korral kerkiks ta seejuures uuele karjääri kõrgeimale ATP edetabelikohale.