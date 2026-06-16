X!

Lajal jättis Dublinis matši pooleli, Glinka kaotas

Tennis
{{1781620320000 | amCalendar}}
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Tennise Eesti meeste esinumber Mark Lajal (ATP 166.) andis Dublinis toimuval Challenger 75 kategooria turniiril esimeses ringis vastasele loobumisvõidu.

Lajal sai põhitabelis viienda asetuse ning pidi esimeses ringis kohtuma prantslase Ugo Blanchet'ga (ATP 171.), kes otsustas veidi enne matši algust mängimisest loobuda.

Lajali uueks vastaseks määrati Taiwani esindaja Yu-hsiou Hsu (ATP 213.). Esimeses setis tegi kumbki ühe murde ning võitja selgus kiires lõppmängus, kus Hsu asus juhtima 5:2 ja võitis tulemusega 7:3. Teises setis murdis vastane Lajali servi neljandas geimis ja pärast 1:4 kaotusseisu jäämist andis Eesti esireket loobumisvõidu. Lajali treener Karl Kiur Saar ütles Tennisnetile, et tema hoolealune vigastas paremat jalga.

Samal turniiril osales ka Daniil Glinka (ATP 170.), kes kohtus esimeses ringis läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud briti Oliver Crawfordiga (ATP 238.). Glinka võitis esimese seti kiires lõppmängus 7:5, kuid kaotas järgmised setid 4:6 ja 3:6. Crawford läheb teises ringis kokku kanadalase Alexis Galarneauga (ATP 188.).

Dublinis teenis kõrgeima asetuse prantslane Titouan Droguet (ATP 112.), kuid kõige nimekam mängija on bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 169.), kes on olnud maailma edetabelis kolmas ning kuulub eestlastega samasse tabelipoolde.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

21:19

Lajal jättis Dublinis matši pooleli, Glinka kaotas Uuendatud

13:38

Õed Williamsid osalevad Wimbledoni paarismängus

15.06

Kolm esikümnemängijat alistanud poolakas sai esimese turniirivõidu

15.06

Õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud Vekic võidutses Londonis

15.06

Lajalit ja Glinkat lahutab edetabelis vaid seitse punkti

14.06

Glinka ja ta paariline pidid ATP turniiri finaalis vastaste nappi paremust tunnistama

14.06

Eesti tennisepaar krooniti Soomes turniirivõitjaks

13.06

Kuuendas WTA turniiri finaalis mänginud Neel pidi leppima kaotusega

13.06

Lajal kaotas hiinlasele Suurbritannias teist nädalat järjest

13.06

Glinka alistas paarilisega olümpiavõitja ning jõudis ATP turniiril finaali

13.06

Maailma teine reket sai Queen'sis üllatuskaotuse

13.06

Mölder ja Tamm pääsesid Vaasas finaali

12.06

Glinkat lahutab ATP turniiri finaalist üks võit

12.06

Ühe päevaga kaks matši võitnud Neel pääses WTA turniiril finaali

12.06

Lajal võitis ja säilitas Eesti esireketi staatuse

multimeedia

sport.err.ee uudised

23:01

Noah Lyles püstitas vähejoostud distantsil maailmarekordi

22:57

VAATA OTSE | Senegal raiskas poolaja lõpus võimaluse, Prantsusmaa kahvatu Uuendatud

22:40

ETV spordisaade, 16. juuni

22:32

Poom: oskasin aimata, et Roheneemesaared suudavad Hispaaniale vastu hakata

21:59

Kronbergs: juba talvel näitasin, et selline jooks on tehtav

21:19

Lajal jättis Dublinis matši pooleli, Glinka kaotas Uuendatud

21:14

VIDEO | Vaprus läks juhtima, kuid Flora vastas kahe väravaga

21:00

Flora naaseb Pärnust kolme punktiga Uuendatud

20:44

Eesti klubid said teada vastased Konverentsiliigas

20:03

Alekna võitis Jõhvis 70-meetrise heitega, jooksualadel sündis kaks Eesti rekordit

19:15

Chicago Bulls palkas peatreeneriks NBA meistrist brasiillase

18:34

Kronbergs jooksis Eesti rekordi

18:01

Flora alustab teekonda Meistrite liigas Gruusia meistri vastu

17:08

Eesti epeemehed piirdusid EM-i põhitabelis ühe matšiga

16:40

Inglismaa kaitsja jaoks sai MM-turniir tõenäoliselt läbi

16:16

Eesti liitus rahvusvahelise spordijuhtide koolitusprogrammiga NILE

15:46

Uku Jürjendal pani Soome meistri paika

15:05

Suppi lõpetas Rahvuste Karika sarja velotuuri kümne seas

14:31

Ratasepp alustas uue väljakutsega läbida Euroopa jalgrattal kümne päevaga

14:07

Kergejõustikuüldsus on pööranud pilgud Ostrava 800 meetrile

loetumad

22:57

VAATA OTSE | Senegal raiskas poolaja lõpus võimaluse, Prantsusmaa kahvatu Uuendatud

00:01

Pingilt sekkunud Lukaku tekitas koheselt Egiptuse vastu viigivärava

15.06

Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti Uuendatud

07:06

Hiline värav päästis Uruguayle viigipunkti, Iraan ja Uus-Meremaa ka võrdsed

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

15.06

Rovanperä sihib võistlustulle naasmist 2027. aastal

20:03

Alekna võitis Jõhvis 70-meetrise heitega, jooksualadel sündis kaks Eesti rekordit

14:07

Kergejõustikuüldsus on pööranud pilgud Ostrava 800 meetrile

15.06

Joogipausid MM-il tekitavad vastakaid arvamusi: mängijad nurisevad, treenerid kiidavad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo