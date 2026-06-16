Lajal jättis Dublinis matši pooleli, Glinka kaotas

Lajal sai põhitabelis viienda asetuse ning pidi esimeses ringis kohtuma prantslase Ugo Blanchet'ga (ATP 171.), kes otsustas veidi enne matši algust mängimisest loobuda.

Lajali uueks vastaseks määrati Taiwani esindaja Yu-hsiou Hsu (ATP 213.). Esimeses setis tegi kumbki ühe murde ning võitja selgus kiires lõppmängus, kus Hsu asus juhtima 5:2 ja võitis tulemusega 7:3. Teises setis murdis vastane Lajali servi neljandas geimis ja pärast 1:4 kaotusseisu jäämist andis Eesti esireket loobumisvõidu. Lajali treener Karl Kiur Saar ütles Tennisnetile, et tema hoolealune vigastas paremat jalga.

Samal turniiril osales ka Daniil Glinka (ATP 170.), kes kohtus esimeses ringis läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud briti Oliver Crawfordiga (ATP 238.). Glinka võitis esimese seti kiires lõppmängus 7:5, kuid kaotas järgmised setid 4:6 ja 3:6. Crawford läheb teises ringis kokku kanadalase Alexis Galarneauga (ATP 188.).

Dublinis teenis kõrgeima asetuse prantslane Titouan Droguet (ATP 112.), kuid kõige nimekam mängija on bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 169.), kes on olnud maailma edetabelis kolmas ning kuulub eestlastega samasse tabelipoolde.