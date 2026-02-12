Lollobrigida teenis kodusel olümpial teise kulla

Itaalia kiiruisutäht Francesca Lollobrigida sai Milano Cortina taliolümpiamängudel teise võidu, kui edestas konkurente 5000 meetri distantsil. Seekord olümpiarekordit ei sündinud.

Eelmisel laupäeval omale ilusa sünnipäevakingi teinud ja olümpiarekordiga 3000 meetri distantsil võidutsenud Lollobrigida sai neljapäeval 5000 meetri peal ajaks 6.46,17, millega püstitas uue isikliku tippmargi.

Seekord olümpiarekordit ei sündinud, Lollobrigida aeg jäi Irene Schouteni nelja aasta tagusele tippmargile (6.43,51) alla veidi enam kui kahe ja poole sekundiga.

Hõbemedali pälvis hollandlanna Merel Conijn ajaga 6.46,27, edestades 0,07 sekundiga norralannat Ragne Wiklundi (6.46,34). Esimesena jäi medalita belglanna Sandrine Tas, kes sai kirja isiklikku rekordit tähistava 6.46,47.