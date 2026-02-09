Värske maailmarekordimees sai Milanos ka olümpiakulla

Paar nädalat enne olümpiat Inzellis maailmarekordi 5.58,52 püstitanud Eitrem edestas 2,53 sekundiga tšehh Metodej Jilekit ja sai karjääri esimese olümpiakulla. Mullu krooniti ta koduses Hamari hallis ka sama distantsi maailmeistriks.

Eitremi ja Jileki järel tõi võõrustajatele pronksmedali Riccardo Lorello (6.09,22), kes suutis vaid 35 sajandikuga edestada koondisekaaslast Davide Ghiottot. Kuue hulka uisutasid ka Timothy Loubineaud (Prantsusmaa; +7,20) ja Peder Kongshaug (Norra; +7,36).

Tegemist oli teise Milanos jagatud kiiruisutamise medalikomplektiga. Päev varem võitis naiste 3000 meetri distantsi kodupubliku rõõmuks Francesca Lollobrigida, kellele järgnesid Ragne Wiklund (Norra) ja Valerie Maltais (Kanada).

Esmaspäeval selguvad medaliomanikud naiste 1000 meetri distantsil.