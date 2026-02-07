X!

Itaalia kiiruisutaja võitis kulla olümpiarekordiga

OM2026
Francesca Lollobrigida.
Francesca Lollobrigida. Autor/allikas: CONI/Facebook
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel tõi võõrustajariigile Itaaliale esimese kuldmedali kiiruisutaja Francesca Lollobrigida.

Lollobrigida võitis oma sünnipäeval naiste 3000 meetri võistluse olümpiarekordi 3.54,28-ga ning tõi Itaaliale läbi aegade esimese olümpiamedali naiste kiiruisutamises. Senine olümpiarekord 3.56,93 sündis neli aastat tagasi Pekingis ja kuulus hollandlannale Irene Schoutenile.

Lollobrigida edestas lähimaid konkurente enam kui kahe sekundiga: hõbemedali teenis norralanna Ragne Wiklund (+2,26) ja pronksmedali sai kaela kanadalanna Valerie Maltais (+2,65). Esimesena jäi medalita hollandlanna Joy Beune (+3,84).

Värskelt 35-aastaseks saanud itaallanna teenis oma karjääri kolmanda olümpiamedali. Pekingi mängudel saavutas ta 3000 meetri distantsil hõbemedali ja tuli ühisstardis pronksile.

Toimetaja: Henrik Laever

