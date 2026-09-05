Gravelis tulid Eesti meistriks Tarassov ja Tuisk

Tarassov edestas finišijoonel napilt Norman Vahtrat (China Anta – Mentech Cycling Team), kolmanda koha pälvis Riko Tammepuu (UN Cycling Team). Trio läbis 130 kilomeetrit ajaga kolm tundi, 25 minutit ja 22 sekundit.

"Kahekesi said Norman Vahtra ja Riko Tammepuu eest ära. Mina olin järgmises pundis, aga oli piisavalt jalga, et üksi järgi sõita ja siis lõppus juba finišit teha. Teadsin, et Norman on väga kiire finišis, ei osanud mitte midagi oodata, lihtsalt läksingi maksimumi püüdma," ütles Tarassov ERR-ile.

Tema eesmärk on järgmisel laupäeval kindlustada Valgehobusemäel esikoht Estonian Cupi maastikurattasarjas. Norman Vahtra sõidab hooaega lõpetama oma koduklubisse Hiina.

Tiitlit kaitsnud Tuisk finišeeris ajaga kolm tundi, 57 minutit ja 18 sekundit. Hõbedase autasu teenis Ann-Christine Allik (+0.03) ja pronksise Kristel Sandra Soonik (+4.28; Hawaii Express).

"Kui me siia Alutaguse metsa suusaradadele jõudsime, siin hakkas lainetama ja ma teadsin, et võib-olla ma olen natuke teravam. Otsustasin, et olen ees ja hoian hoogu peal. Tundsin, et Ann kogu aeg proovib nende tõusunukkide peal, aga siis ma andsin ainult hoogu juurde ja õnneks lõpuks tulin jah väikse vahega," sõnas Tuisk.

Teistes vanuseklassides tulid Eesti meistriks Markus Lepmets (M19-34; Velohunt Team), Adeele Arnek (N19-34; Murla Team), Risto Raid (M35-39; Moomoo klubi), Maarja Vuin (N35-39; Velohunt Team), Kristjan Randma (M40-44; Vo2 Specialized Cc), Ly Ott (N40-44; Velohunt Team), Tarmo Kopli (M45-49; Hawaii Express), Katrin Oolmets (N45-49; Velohunt Team), Allan Oras (M50-54; Moomoo klubi), Ieva Longa (N50-54; Nõmme Rattakool), Virgo Karu (M55-59; Hawaii Express), Kersti Kaljulaid (N55-59; Spordiklubi Iks), Viktor Šemarin (M60-64; Narvaratturid) ja Aimur Uuk (M65+; Rakvere Rattaklubi Siplased).

Alutaguse Gräveli 78-kilomeetrisel distantsil olid parimad Karel Gustav Rei (2:11.54; CFC Spordiklubi), Hugo Hendrik Orav (+0.02; Porter Racing) ja Ricky Mõttus (+3.30; Peloton). Kiireimad naised olid Adeele Jaht (2:25.19; Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi), Birgit Tito (+6.53; Peloton) ja Gisele Rang (+8.05; CFC Spordiklubi).

56-kilomeetrisel distantsil võitis esikoha Kevin Kertsman (1:39.45; CFC Spordiklubi), jättes selja taha Martin Karro (+0.00; Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi) ja klubikaaslase Oskar Lemlochi (+1.05). Naistest võidutses Liisa Säde (2.08.28). Talle järgnesid Eliina Grünberg (+13.18) ja Mirjam Minin (+23.15; Moomoo klubi).