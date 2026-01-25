X!

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

Suusatamine
Foto: Maxim Thore, Bildbyrån
Suusatamine

Pühapäeval toimunud Kõrvemaa suusamaratoni põhidistantsil mahtus esikolmik kahe sekundi sisse, aga pingelises lõpplahenduses teenis võidu Henri Roos. Maratonile andis stardipaugu Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi pälvinud Juhan Kilumets.

38 kilomeetri pikkusel vabatehnikadistantsil olid kohal mitmed olümpiakogemusega sportlased. Ajaga üks tund 28 minutit ja 34 sekundit sai võidu Henri Roos, kes edestas tiimikaaslast Christopher Kalevit vaid sekundiga. Kolmandaks tulnud Raido Ränkel kaotas omakorda võitjale kahe sekundiga.

"Meil oli tegelikult päris kõrgetasemeline konkurents. Kõik kes põhimõtteliselt olümpiale ei saanud, olid siin kohal," ütles Roos pärast võitu.

"Algusest peale pandi üsna kõvasti minema. Christopher oli see tööloom, kes kõige kõvemini vedas ja siin meil eelmisel MK-l korraliku tulemuse tegi. Viimasel neljal kilomeetril jäime kolmekesi, ükshaaval pudenesid mehed. Lõpus oligi see, et kuna Christopher tõenäoliselt oli oma pea juba pakule ära pannud, siis mina sain nii-öelda tiimikaaslasena tema tagant tulla. Ma arvan, et temale väärt teine koht ja mulle esimene koht. Mõlemad jäid nii-öelda tiimi ja Raido suutsime õnneks kolmandaks taha jätta," lisas võitja.

Naiste arvestuses teenis esikoha Merilin Jürisaar, kelle ajaks jäi 1.47,48. Esikolmikusse mahtusid veel Ann Christine Allik (+4.47) ning Liisa Säde (+12.37). Poolmaratonil teenis võidu Anders Veerpalu ajaga 50.20, naiste seas oli parim Kriste Malberg ajaga 58.26.

Maratondistantsil jõudis finišisse 218 ja 19 kilomeetri sõidus 289 suusatajat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

