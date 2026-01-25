X!

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi pälvis Juhan Kilumets
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Lembitu Kuuse nimelise allfondi stipendiumi pälvis sel aastal ERR-i spordiajakirjanik Juhan Kilumets. Stipendium anti üle 25. jaanuaril Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses Kuuse elamusmajas.

Pidulik sündmus toimus samaaegselt Sportland Kõrvemaa Suusamaratoniga, mille stardipaugu andis Juhan Kilumets isiklikult.

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumifondi eesmärk on toetada silmapaistvaid spordireportereid nende professionaalses arengus. Fond on loodud legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse mälestuseks. Fondi esimese stipendiumi pälvis eelmisel aastal ERR-i spordireporter Debora Saarnak.

Lembitu Kuuse nimelise allfondi asutaja on Heli Kuuse. Stipendiumi saaja valiti komisjoni liikmete üksmeelsel otsusel, arvestades kandidaadi senist loomingut, professionaalset taset ja potentsiaali panustada Eesti spordiajakirjanduse arengusse.

"Lembitu ütles mulle kord, kui ta Juhan Kilumetsale osutas: "Hoia sel noormehel silm peal. Temast tuleb silmapaistev reporter – tal on hea eneseväljendus, rahulik olemus, ta ei hakka pinevatel hetkedel kriiskama ning sõnadest saab kenasti aru, jättes õhku võistluspinge." Just sellise hea diktsiooni ja mõnusa tempoga reporter ongi Juhanist saanud. Ta väärib tunnustust ning meie halduskogu oli üksmeelselt nõus nimetama Juhan Kilumetsa Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi stipendiaadiks," kommenteeris Heli Kuuse.

Stipendiumi idee ja statuut lähtuvad Lembitu Kuuse isiksusest, väärtushinnangutest ja professionaalsetest põhimõtetest: kirg ja töökus, laiahaardeline silmaring, kultuuri- ja üldharidus, uudishimu, arenemistahe, täpne ja koloriitne eesti keel, selge diktsioon ning vahetu ja emotsionaalne suhtlus nii intervjueeritavate kui ka vaatajatega.

"Just selliste omadustega spordiajakirjanikke meie stipendiumikomisjon otsib," sõnas komisjoni liige Are Altraja.

Komisjon tõstis esile Juhan Kilumetsa silmapaistvat tööd 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kajastamisel, kus ta suutis sporti käsitleda laiemas kultuurilises kontekstis, rõhutades selle tähendust ja mõju ühiskonnas. Tema spordialade ülene vaade, liikumise ja kehakultuuri väärtustamine ning lähenemine igapäevases kommentaari- ja toimetajatöös loovad inspireeriva ja tervikliku profiili.

"Sport on suur kultuuriliik. Selleks, et see oleks veelgi suurem ning inspireeriks rohkem inimesi liikuma ja olema terved, vajame me Juhan Kilumetsa ja temasuguseid spordiajakirjanikke," lisas Are Altraja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

