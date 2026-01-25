Jaapan teenis lennumäe võistkonnavõistluses ajaloolise MM-tiitli

Jaapani nelik koosseisus Ryoyu Kobayashi, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura ja Ren Nikaido sooritasid kaheksa soliidset hüpet ning kogusid võistluse peale kokku 1569,6 punkti, edestades Austriat (1560,0 p) 9,6 punktiga. Pjedestaalile mahtus veel Norra nelik, kes kogus kaheksa hüppega 1483,7 punkti.

Tiitlikaitsja Sloveeniat tabas julm ebaõnn, kui päev varem individuaalvõistlusel maailmameistriks kroonitud Domen Prevc oma esimesest hüppest ilma jäi. Nimelt paigutas sloveen oma suusad hüppemäe tippu, kuid need libisesid ja sattusid sootuks hüppemäele. Üks suusk jõudis isegi maandumisalasse, aga kuna vahendid ei jõudnud Prevci korraks tagasi tippu, ei saanud sloveen oma hüppele minna.

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) tehniline delegaat Andreas Bauer selgitas, et kuivõrd Prevc vastutas ise oma hüppevahendite eest, ei saanud korraldajad midagi teha. "Ta pani kontrollipunkti minnes oma suusad vastu presenti, kuigi tal oli võimalus need FIS-i ametnikule anda või suusahoidjasse asetada. Lumesaju tõttu oli seal väga libe ja suusad tulid ise mäest alla," sõnas Bauer.

"Ma pole midagi sellist varem näinud. Loomulikult olime šokis. Sa ei taha, et selline asi ühegi sportlasega juhtuks," lisas suusaliidu ametnik.

Sloveenid kogusid siiski piisavalt punkte, et teise ringi pääseda ja jäid lõpuks Šveitsiga kuuendat kohta jagama (1254,6 p). Neljanda koha pälvis võõrustaja Saksamaa (1406,8 p), viienda koha sai Soome nelik (1291,3 p).