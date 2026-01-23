Teiseks hüppeks kindluse leidnud Prevc haaras lennumäe MM-il liidrikoha

Avavoorus 204 meetrit hüpanud ja nelja aasta taguse maailmameistri Marius Lindviki järel teine olnud Prevc sai teises hüppevoorus kirja juba 224,5 meetrit ja on 442,2 punktiga kindlalt esikohal.

224,5 ja päeva pikim, 230,5 meetri pikkune hüpe hoiavad 428,2 punktiga teisel kohal jaapanlast Ren Nikaidot. Lindvik lisas 226,5-meetrisele hüppele teises voorus 212-meetrise õhulennu ja on 420,3 punktiga kolmas.

"Ma ei teinud esimeses voorus kuigi hea hüppe ja tingimused polnud samuti parimad. Nüüd on meil korralik võitlus. Tuul muutus pidevalt ja päris mitu suusahüppajat kogesid seetõttu ebaõnne. Mul on väga hea meel, et teises voorus õnnestus teha hea hüpe, nüüd saan rahus magama minna," kommenteeris Prevc.

Prevcide peres üks individuaalne lennumäe MM-tiitel juba on, kui Domeni vend Peter võidutses täpselt kümme aastat tagasi Bad Mitterndorfis. MK-sarja üldliider on Sloveenia kahel korral meeskondliku kullani aidanud, aga individuaalselt pole veel pjedestaalile jõudnud. Võistkondlikult selgub maailmameister pühapäeval.