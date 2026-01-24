X!

Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

Suusahüpped
Domen Prevc.
Domen Prevc. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Suusahüpped

Saksamaal Oberstdorfis toimuval lennumäe MM-il võitis individuaalvõistluse sloveen Domen Prevc.

Avapäeval liidriks asunud Prevc suurendas laupäeval kolmandas voorus oma edumaa 48-punktiliseks ning kindlustas võidu neljandas voorus sooritatud 222,5 meetri pikkuse õhulennuga, mis oli väärt 224,2 punkti.

Prevc kogus nelja vooruga 905,4 punkti ja edestas teiseks tulnud norralast Marius Lindviki 59,5 punktiga. 26-aastasele Prevcile on see lennumäe MM-ilt kolmandaks kuldmedaliks, ent esimeseks individuaalvõistluses. "Olen selle medali nimel väga kaua vaeva näinud," sõnas võitja.

Pjedestaali madalaimale astmele kerkis jaapanlane Rein Nikaido (842,4). Üle 800 punkti kogusid veel austerlased Jan Hörl (818,8) ja Stephan Embacher (811,5), jaapanlane Ryoyu Kobayashi (805) ja tunamullune kuldmedalist austerlane Stefan Kraft (803,2). Võõrustajariigi Saksamaa parima tulemuse eest hoolitses Philipp Raimund, kes sai 13. koha (779,5).

Pühapäeval on kavas võistkonnavõistlus, kus hakkab tiitlit kaitsma Sloveenia meeskond.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:28

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

21:07

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

20:49

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

20:39

Alfa sõudevõistluse võitis võimsa tulemusega Kaarel Kiiver

20:12

Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

19:40

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

18:43

Glinka langes poolfinaalis välja

18:02

Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

17:26

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

17:07

Liiv jõudis põhialal esikaheksasse

laskesuusatamine

17:26

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

15:38

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele Uuendatud

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel

jäähoki

22.01

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

freestyle suusatamine

10:11

Kelly Sildaru tuli X-mängudel seitsmendaks Uuendatud

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

15.01

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

kahevõistlus

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

18.01

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele

18.01

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha

suusatamine

18:02

Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

18.01

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

18.01

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

kiiruisutamine

17:07

Liiv jõudis põhialal esikaheksasse

23.01

Marten Liiv pääses teist korda MK-etapil pjedestaalile

11.01

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

10.01

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

suusahüpped

20:12

Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

23.01

Teiseks hüppeks kindluse leidnud Prevc haaras lennumäe MM-il liidrikoha

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

22.01

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

iluuisutamine

23.01

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

20.01

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

mäesuusatamine

16:40

Franzoni läheb enne kodust olümpiat aina paremasse vormi

23.01

Odermatt kasvatas Kitzbüheli ülisuurslaalomiga edu, Luik 48.

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

20.01

Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

jääkeegel

21.01

"Pealtnägija" kurlingupaar pidi Lille ja Kaldvee paremust tunnistama

18.01

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

18.01

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

lumelauasõit

23.01

OM-iks valmistuv Teder sai Euroopa karikasarja etapil 12. koha

18.01

Mai Brit Teder: emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi nii keerulist võistluspäeva

16.01

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo