Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

Avapäeval liidriks asunud Prevc suurendas laupäeval kolmandas voorus oma edumaa 48-punktiliseks ning kindlustas võidu neljandas voorus sooritatud 222,5 meetri pikkuse õhulennuga, mis oli väärt 224,2 punkti.

Prevc kogus nelja vooruga 905,4 punkti ja edestas teiseks tulnud norralast Marius Lindviki 59,5 punktiga. 26-aastasele Prevcile on see lennumäe MM-ilt kolmandaks kuldmedaliks, ent esimeseks individuaalvõistluses. "Olen selle medali nimel väga kaua vaeva näinud," sõnas võitja.

Pjedestaali madalaimale astmele kerkis jaapanlane Rein Nikaido (842,4). Üle 800 punkti kogusid veel austerlased Jan Hörl (818,8) ja Stephan Embacher (811,5), jaapanlane Ryoyu Kobayashi (805) ja tunamullune kuldmedalist austerlane Stefan Kraft (803,2). Võõrustajariigi Saksamaa parima tulemuse eest hoolitses Philipp Raimund, kes sai 13. koha (779,5).

Pühapäeval on kavas võistkonnavõistlus, kus hakkab tiitlit kaitsma Sloveenia meeskond.