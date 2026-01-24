X!

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega

Autoralli
Oliver Solberg - Elliott Edmondson
Oliver Solberg - Elliott Edmondson Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
Autoralli

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja esimene etapp toimub sel nädalalõpul Monte Carlos. Reedese võistluspäeva järel hoidis kindlat liidrikohta Toyota värske põhisõitja Oliver Solberg.

Laupäeva esimesel katsel (29,93 km) näitas lumistel ja jäistel teedel aga parimat aega Sebastien Ogier (Toyota), kes edestas Solbergi enam kui paarikümne sekundiga. "Me ei valmistanud oma piikrehve korralikult ette ja kaotasime kõvasti aega," tunnistas Solberg. "Kerge on eksida ja ralli on poole sekundiga läbi."

Päeva teisel katsel (15,06 km) olid Solbergi jaoks, aga sobivamad olud ja ta teenis katsevõidu. "Piigid töötavad nüüd, on pisut lihtsam," lausus Toyota sõitja. "Siin tundus pisut mugavam." Heitluses teisele kohale suutis Elfyn Evans (Toyota) Ogier' ees mõne sekundi võrra edeneda.

Päeva kolmandal kiiruskatsel näitas Solberg samuti parimat aega, edestades Elfyn Evansit (Toyota) 1,9 sekundiga. Samas oli tal sarnaselt nii mõnelegi teisele probleeme, sest sõitis teelt välja ja jäi umbes kümneks sekundiks kinni.

"Ma ei tea, mis juhtus. Olin kogu katse väga ettevaatlik," sõnas Rootsi lipu all kihutaja. "Üritasin sõita mööda rööpaid ja kurvist väljudes olid need lund täis. Mul oli väga palju õnne, et sain välja. Aeg tähendab, et ma võinuks võtta rahulikumalt."

Probleeme oli 12. kiiruskatsel teistelgi, ennekõike Hyundail. Nii Thierry Neuville kui ka Adrien Fourmaux tegid pirueti, aga Hayden Paddon sõitis teelt välja ja sai sinna tagasi alles pealtvaatajate abiga. Uusmeremaalasel kulus siiski tervelt mitu minutit.

Laupäeval on kavas neli kiiruskatset kogupikkusega 77,61 kilomeetrit. Need on kavas kell 9.31, 10.55, 13.31 ja 19.35 (publikukatse).

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

