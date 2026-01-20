Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

Lõuna-Korea autotootja ridades jätkavad eelmisest hooajast Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux ning võistkonnast lahkunud Ott Tänakut asendavad hooaja käigus Dani Sordo, Esapekka Lappi ja Hayden Paddon.

Hyundai tehniline direktor Francois-Xavier Demaison avaldas ralliportaalile DirtFish, et kolmanda auto usaldamine kolmele piloodile ei olnud tiimi esimene eelistus.

"Kaalusime pikalt, keda kolmandaks sõitjaks palgata, aga kuna praeguse Rally1 autoga sõidetakse viimast hooaega, siis oleks uus piloot pidanud tundma õppima nii meeskonda, rehve kui ka masinat. Selline lahendus oleks olnud hullumeelne," rääkis Demaison.

"Noored piloodid vajavad aega. Me ei saa noortele öelda, et sa oled meie täiskohaga piloot ja oled kõigeks valmis. See ei vasta tõele. Seepärast oli loogiline valida näiteks Lappi ja Sordo," lisas Demaison.

Vabanenud kohta loodeti täita 2022. aastal Hyundai värve esindanud Oliver Solbergiga. "Kui oleksime Oliveri allkirja saanud, siis oleks olnud hoopis teine lugu. Aga ta oli juba Toyota piloot. Me üritasime, kuid see ei õnnestunud," tõdes Demaison.

Solberg kinnitas, et vestlus Hyundaiga leidis aset. "Te juba teate, mis minu vastus oli. Minu eesmärk oli jätkata Toyotas. Minu tulevik on Toyotas. See oli minu unistus ja nüüd minu eesmärk. Selle juurde jäin kindlaks," sõnas rootslane.

"Hetkel olen seitsmendas taevas. Elan oma unistust. Loomulikult on [enne uut hooaega] kerge närv sees, aga nii peabki," lisas ta.

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab sel nädalal Monte Carlo ralliga. Neuville'i ja Fourmaux kõrval pääseb Hyundai roolis võistlustulle 38-aastane Paddon.