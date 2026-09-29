Eesti Discgolfi Liidu president astub ametist tagasi

Eesti Discgolfi Liidu praeguse, viieliikmelise juhatuse kolme liikme mandaat saab selle aasta detsembriga läbi ning alaliit on juba 14. oktoobriks kutsunud kokku erakorralise üldkogu, mille raames valitakse uus juhatus. Praegusesse juhatusse kuuluvad Merje Põder, Tarmo Laiksoo, Piret Orgussaar, Kristi Prik ja president Roger Tibar.

Alaliidu president Tibar teatas aga teisipäeval ühismeedias, et lisaks kolmele juhatuse liikmele, kelle mandaat läbi saab, astub tagasi ka tema. "Ülejäänud kaks liiget, sealhulgas mina, võtsime ühiselt vastu otsuse, et liidu etteotsa peaks tulema uus terviktiim ühise nägemusega. Et spordialale hoogu juurde anda. Ajad on sellised, kus tuleb paar sammu tagasi astuda, et uuesti edasi kapata," kirjutas Tibar.

"Minu enda otsus on väga pragmaatiline - oma aeg tuleb investeerida sinna, mis silma särama paneb ning mida jõuad ette võtta. Tänasel hetkel ei mahu vabatahtlikuna täiskoormusel alaliidu juhtimine minu töölauale ning see on ka põhjustanud kiire läbipõlemise. Sellisel viisil ei ole mõistlik jätkata.""Võtan kaasa metsiku kogemuse võistluskorralduses, ala sisuteadmistes ja palju kontakte, kellega on olnud meeldiv mõtteid põrgata."

"Võtan kaasa ka suure üllatuse selle kohta kuivõrd negatiivne võib olla igasuguse tegevuse tagasiside. Kohati hullem kui poliitikas. Küll aga põnev oli see sõit igal juhul," lisas alaliidu president.