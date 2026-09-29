X!

Eesti Discgolfi Liidu president astub ametist tagasi

Kettagolf
Roger Tibar
Roger Tibar Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR
Kettagolf

Eelmise aasta septembris Eesti Discgolfi Liidu presidendiks saanud Roger Tibar teatas ühismeedias, et astub koos ülejäänud juhatusega ametist tagasi.

Eesti Discgolfi Liidu praeguse, viieliikmelise juhatuse kolme liikme mandaat saab selle aasta detsembriga läbi ning alaliit on juba 14. oktoobriks kutsunud kokku erakorralise üldkogu, mille raames valitakse uus juhatus. Praegusesse juhatusse kuuluvad Merje Põder, Tarmo Laiksoo, Piret Orgussaar, Kristi Prik ja president Roger Tibar.

Alaliidu president Tibar teatas aga teisipäeval ühismeedias, et lisaks kolmele juhatuse liikmele, kelle mandaat läbi saab, astub tagasi ka tema. "Ülejäänud kaks liiget, sealhulgas mina, võtsime ühiselt vastu otsuse, et liidu etteotsa peaks tulema uus terviktiim ühise nägemusega. Et spordialale hoogu juurde anda. Ajad on sellised, kus tuleb paar sammu tagasi astuda, et uuesti edasi kapata," kirjutas Tibar.

"Minu enda otsus on väga pragmaatiline - oma aeg tuleb investeerida sinna, mis silma särama paneb ning mida jõuad ette võtta. Tänasel hetkel ei mahu vabatahtlikuna täiskoormusel alaliidu juhtimine minu töölauale ning see on ka põhjustanud kiire läbipõlemise. Sellisel viisil ei ole mõistlik jätkata.""Võtan kaasa metsiku kogemuse võistluskorralduses, ala sisuteadmistes ja palju kontakte, kellega on olnud meeldiv mõtteid põrgata."

"Võtan kaasa ka suure üllatuse selle kohta kuivõrd negatiivne võib olla igasuguse tegevuse tagasiside. Kohati hullem kui poliitikas. Küll aga põnev oli see sõit igal juhul," lisas alaliidu president.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

20:29

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

19:52

Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

19:08

Davidovich Fokina sai Hiinas hooaja teise turniirivõidu

18:31

Eesti Discgolfi Liidu president astub ametist tagasi

18:03

Ralf Aron saavutas Shanghai kaheksa tunni sõidus kolmanda koha

17:27

Palmiste ja Suve jõudsid Euroopa karikasarjas pjedestaalile

16:49

Enok ja Simm lõpetasid Soome meistrivõistluste hooaja kolmandal kohal

16:13

NFL-i esimene külastus Riosse lõppes dramaatilise väravalöögiga

15:40

Curro Torres palgati Aasias riigi meisterklubi tüürima

15:02

Aston Martin jätkab järgmisel hooajal samade pilootidega

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20:29

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

28.09

Uues koosseisus kurlingunaiskond sai Lätis Kaldvee juhtimisel kuuenda koha

11:29

IBU võttis laskesuusatajate soovitust kuulda

28.09

Kaare paarismängust Lillega: ei saa end Harri ja Mariega võrrelda, aga anname parima

28.09

MM-il üleöö kuulsaks saanud väravavaht: eelistaksin oma endist elu

09:11

Rahvusvaheline Mootorrattaspordi Föderatsioon vabandas Eesti koondise ees

28.09

Valed jalanõud maksid Kasahstani käijale kuldmedali

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

28.09

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

08:42

Olise tõi Prantsusmaale teise võidu, Itaalia loputas Türgit

10:19

Christin-Amani Kiivikas võitis Fitlap Cupil kolm kulda ja ühe pronksi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo